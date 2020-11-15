 

СБУ приходится заниматься не подследственными службе расследованиями – Баканов

15.11.2020, 21:50, Новости дня

Служба безопасности Украины вынуждена заниматься делами, которые не входят в ее компетенцию. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил агентству “Интерфакс-Украина” в интервью, которое было опубликовано 13 ноября.

Речь об этом зашла при обсуждении законопроекта о реформировании ведомства.

“Законопроект должен внедрять предохранители, которые делают невозможным привлечение службы к расследованию экономических, коррупционных и других преступлений, которые не относятся к ее подследственности. На самом деле, СБУ не имеет таких полномочий даже сейчас. Негативный резонанс вызывают прежде всего поручения, которые мы получаем от следственных подразделений других правоохранительных органов – и должны их выполнять. Это и есть основное основание для обвинений СБУ в расследовании преступлений, не относящихся к ее подследственности”, – сказал Баканов.

По его словам, в 2019 году в СБУ поступило 4,2 тыс. поручений от других правоохранительных органов, из них 64% не касались компетенции спецслужбы.

“Например, в Житомирской области по поручению Генпрокуратуры и ГБР (Государственного бюро расследований. – “ГОРДОН”) наши сотрудники устанавливали адреса подпольных игорных заведений, а в Запорожской – вручали повестки за нарушение правил ПДД. Но подчеркиваю: это не инициатива СБУ и не попытка злоупотреблять полномочиями. К сожалению, в такие условия нас ставит действующий Уголовный процессуальный кодекс. И с этим надо что-то делать”, – объяснил глава СБУ.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года на тот момент посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября Баканов подал проект закона президенту. Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от “несвойственных специальным государственным органам функций”, оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / В Украине началась реконструкция одного из крупнейших газовых хранилищ

22.10 / Оппозиция собралась вывести инвалидов против Лукашенко

04.09 / Адвокат Ефремова объяснил решение актера признать вину

25.06 / Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

18.08 / Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции пересчет голосов на выборах

26.09 / Названы основные версии крушения самолета под Харьковом

05.08 / Россия решила отправить в Ливан госпиталь с врачами для помощи пострадавшим от взрыва

30.09 / Профессор Соловей: Факты физического воздействия на провинившихся были по команде Путина не только с одним этим человеком

07.11 / В префектурах Москвы решено ввести систему чек-инов

24.08 / Токсиколог рассказал о симптомах отравления ингибиторами холинэстеразы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска