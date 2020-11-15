Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 54 млн

15.11.2020, 21:50, Новости дня

Коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 54 210 596 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 15 ноября.

От COVID-19 скончалось 1 315 149 человек, выздоровело 34 830 992 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 962 835, умерло 245 933 человек, излечилось 4 148 444.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 814 579 заболевших, 129 635 умерших и 8 205 728 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, в стране 5 848 959 больных, умерло 165 658 человек, выздоровели 5 279 452 человека.

Четвертое место занимает Франция: 1 915 713 заболели, 42 600 выздоровели, 139 760 умерли.

На пятом месте Россия с 1 910 149 заболевшими и 32 885 умершими, в стране выздоровели 1 429 565 пациентов.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии, Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек.

Украина находится на 17 месте распространению COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.