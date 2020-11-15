На выборах мэра Одессы побеждает Труханов – экзит-полл

15.11.2020, 21:50, Новости дня

Во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов (партия “Доверяй делам”). Об этом свидетельствуют данные экзит-полла Киевского международного института социологии на 17.00, обнародованные на сайте КМИС.

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николай Скорик, который вместе с Трухановым вышел во второй тур, по данным КМИС, получил поддержку 42,8% избирателей.

Скриншот: kiis.com.ua

Сегодня в семи городах Украины проходит голосование во втором туре местных выборов. Труханов в первом туре набрал 34,54% голосов, Скорик – 19,06%.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.