Глава МИД Армении заявил о важности создания условий для возвращения в Карабах жителей

15.11.2020, 21:48, Новости дня

Армения выступает за срочное принятие мер для возвращения в Нагорный Карабах тех жителей, которые вынуждены были его покинуть в результате вооруженного конфликта, сообщил в воскресенье министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян во время телефонного разговора российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Министр подчеркнул срочность принятия шагов по обеспечению условий для возвращения армян Арцаха (Нагорного Карабаха) <…>, а также по сохранению и восстановлению прав армян Арцаха», – передает ТАСС его слова.

Также в МИД Армении отметили, что во время разговора стороны затронули вопросы сохранения в Нагорном Карабахе памятников историко-культурного наследия и подчеркнули необходимость сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Агентством развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими международными организациями с целью обеспечения прав армянского населения Нагорного Карабаха и сохранения армянского историко-культурного наследия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей территории, продолжается обмен телами погибших в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Кроме того, Минобороны России начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.