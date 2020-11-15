 

Сборная РФ по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций

15.11.2020, 21:48, Новости дня

Сборная РФ по футболу проиграла в гостях со счетом 2:3 команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла без зрителей на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Счет в матче открыл Денис Черышев (11-я минута), еще один гол у сборной РФ забил Далер Кузяев (57). После удаления на 24-й минуте защитника Андрея Семенова у сборной Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с пенальти), передает ТАСС.

Караман забил россиянам и в первом матче, который состоялся 11 октября в Москве (1:1). Для Черышева гол стал первым в составе сборной в этом году, в предыдущий раз он забивал 13 октября прошлого года в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Кипра (5:0). Черышев на домашнем чемпионате мира 2018 года с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром национальной команды.

Сборная РФ впервые в истории проиграла команде Турции, россияне выиграли четыре очных матча, еще три встречи завершились вничью. Сборная СССР против турок провела 11 матчей, из которых выиграла десять и проиграла один.

Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье. В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.

Ранее футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве завершилась со счетом 0:0. При этом сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Турции, на выезде обыграла сборную Венгрии, одержала победу над командой Сербии.



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