Chery завершила продажи в РФ кроссовера Tiggo 7

15.11.2020, 21:40, Новости дня

Известный китайский бренд Chery объявил некоторые особенности относительно предстоящих новинок для российского рынка.

В офисе компании сообщили, что для отечественных дилерских центров в скором времени появятся в продаже новые модификации кроссоверов Tiggo 8 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 2 Pro. Представители марки анонсировали, что первый показ пройдет уже к началу следующего года. Покупатели смогут приобрести модификации с 1,5 и 1,6-литровыми моторами, которые выдают 156 и 195 л.с. мощности.

Модель Tiggo 4 представят во втором квартале 2021 года. Производителем предложен здесь 1,5-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность пока неизвестна. В данном исполнении применили 106-сильный двигатель, но остальные параметры пока остаются неизвестными.