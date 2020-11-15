 

Chery завершила продажи в РФ кроссовера Tiggo 7

15.11.2020, 21:40, Новости дня

Известный китайский бренд Chery объявил некоторые особенности относительно предстоящих новинок для российского рынка.

В офисе компании сообщили, что для отечественных дилерских центров в скором времени появятся в продаже новые модификации кроссоверов Tiggo 8 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 2 Pro. Представители марки анонсировали, что  первый показ пройдет уже к началу следующего года. Покупатели смогут приобрести модификации с 1,5 и 1,6-литровыми моторами, которые выдают 156 и 195 л.с. мощности.

Модель Tiggo 4 представят во втором квартале 2021 года. Производителем предложен здесь 1,5-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность пока неизвестна. В данном исполнении применили 106-сильный двигатель, но остальные параметры пока остаются неизвестными.



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