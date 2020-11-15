Новый Porsche Macan показали на первых рендерах

15.11.2020, 21:40, Новости дня

Известный немецкий бренд Porsche в настоящее время проводит тестовые заезды модернизированного кроссовера Porsche Macan.

Предложенный автомобиль в настоящее время уже продемонстрировали на фотографиях, которые основаны на ранее показанных снимках на испытаниях. Кроме того, данный экземпляр имеет более привлекательную внешность, а также модернизированные опции, отсутствующие у предшественника. Также значится, что теперь кроссовер Macan имеет уникальные дверные ручки, улучшенную головную оптику, а также покатую крышу и современные задние фонари.

Пока разработчики не называют никаких характеристик о новом кроссовере, однако уже в третьем квартале 2021 года состоится официальный показ автомобиля, который максимально отличается от актуальной модификации.