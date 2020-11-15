 

Мнение: Миру нужен новый мир

15.11.2020, 21:25, Разное

Человечеству, государственные устои которого расшатаны цветными переворотами (1), самоубийственной толерантностью (2) и цифровым медиа беспределом (3), необходимы новые правила игры.

А все новое это хорошо забытое старое. Сейчас, вкушая хаос цветных переворотов, люди должны осознать, что любой порядок не идеален, но он точно лучше анархии. Да, да, анархистом быть хорошо в исключительно романтично-гипотетическом формате – слэмиться под присмотром вежливых секьюрити в дорогом столичном клубе под песенки «Монгол-Шуудан» или побухивая с друзьями в сауне на своей хорошо охраняемой даче, горланить «мусора козлы». Оказаться же на территории контролируемой батькой Махно – удовольствие сомнительное.

Пока система работает, рассуждать о праве народа на Майдан можно. Еще можно, сидя на скамейке в чисто прибранном мигрантами дворе, раскладывать по полочкам движ BLM, и карикатуры Шарли Эбдо. И лукаво щурясь в iPhone, замечать, что «Нет дыма без огня» относительно какого-нибудь пикантного фейк-слива. Норм. Ну по крайней мере пока речь не идет о твоей личной переписке или там фотках с party 15-летней давности, окончание которой ты не помнишь из-за алко-амнезии. И вдруг тебе напомнили, и не только лишили капитанской визитки, но и отстранили от прибыльного проекта и годового бонуса. 

Палки о двух концах бывают разные. Есть газовые, типа иприта времен Первой мировой, а есть информационные, типа заочного и злонамеренного непризнания результатов выборов на Украине в 2004 году, или в Венесуэлле в 2019, или в США в 2020.

Да, американцы со своими технологиями цветных переворотов XXI века, как и немцы с боевыми отравляющими веществами века XX, сперва порезвились хорошо и выгодно. И вот ветер подул в их сторону, и как некогда немцам вернулось облако яда, так и американцам прилетело: вбросы голосов за Байдена, досрочное самопровозглашение победителя, медийная узурпация власти и цензура в афиллированных СМИ, использование международного признания как аргумента победы в голосовании, уличные протесты сторонников и противников кандидатов, и Бог знает что еще в прикупе. Вернее, не только Бог, но и все кто внимательно следил за выборами на Украине в 2004 и в Белоруссии 2020. Дорожки то давно проторены и вариативность там не велика.

Во Второй мировой войне, у всех действующих сторон конфликта имелись огромные запасы химического оружия. Но ни одна армия, за все время войны так и не применила свои газовые арсеналы. Причем, как бы тяжело не было на фронте. Ни французы с англичанами под Дюнкерком, ни мы в 41ом под Минском/Киевом и Москвой, ни немцы на Зееловских высотах, ни даже японцы после Хиросимы. То есть, каково бы не было отчаяние и ожесточение, и как бы высоки не были ставки и аппетиты, расчехлять демонов не стали.

Что должно произойти сегодня, чтоб акторы и кукловоды мировой политики поняли, что ультра-толерантность, медиа-беспредел, и цветные технологии уличных протестов и переворотов для нашей обшей цивилизации имеют тот же эффект, что боевые химические отравляющие вещества для фронтов первой мировой? Нужна реальная Гражданочка между центром и побережьями США? С геноцидом и применением ОМУ?

Сколько еще обезглавленных трупов нужно чтоб понять разницу между терпимостью и толерантностью, между взаимным уважением культур и разжиганием ненависти?

Кому нужно сломать судьбу или заткнуть рот чтоб советы директоров медиа-корпораций прекратили санкционировать фейкометство в перемешку с цензурой и пропагандой?

К сожалению, Вестфальская система, закрепившая в 17 веке незыблемость национальных суверенитетов, рухнула. Миру, разоряемому цветным смерчем толерантности и медиа анархии, нужна новая система. Иначе, мы и не заметим как окажемся во вселенной Безумного Макса, где бал будут править новые батьки Махно и корпоративные феодалы, с аппетитами дома Ланнистеров и замашками Рамси Болтона.

Источник: Теория элит



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