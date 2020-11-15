“Яркий блонд”: Ксения Собчак вызвала обсуждения подписчиков новым имиджем

15.11.2020, 21:17, Разное

Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором в очередной раз продемонстрировала смену имиджа. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованной фотоснимке телезвезда позирует, сидя в салоне автомобиля. Кадр взят крупным планом, таким образом, акцент сделан на голубые глаза красавицы, которые оттеняют черные ресницы. Главным же украшением визуальной композиции стала прическа Собчак цвета выраженного блонда. Примечательно, что ведущая периодически имеет обыкновение менять тон волос, но в этот раз предпочла возвращение к “прежним истокам”. “Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением. А вы как считаете?” – обратилась с вопросом к фолловерам красотка. К слову, она также отметила своего стилиста, совершившего с ней продемонстрированную метаморфозу, дав ссылку на его профиль в Сети.

Стоит отметить, что перемена во внешности понравилась далеко не всем подписчикам Собчак. Более того, кое-кто из них даже предположил, что яркий образ стал следствием тщательной обработки фото специальными фильтрами. Однако большинство поклонников восприняли яркий блонд любимицы с восторгом и наградили фото массой комплиментов. За полсуток пост набрал более 150 тысяч “лайков”.