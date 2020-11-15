 

Мнение: 1-я Карабахская война в динамике

15.11.2020, 21:15, Разное

Просто, наглядно и доходчиво о первой карабахской войне в динамке.

И еще один вариант.

Собственно, Азербайджан вернул то, что потерял по итогам проигранной войны 1994 года + откусил существенный кусок Карабаха, чего не смог сделать в 1992-1994-м годах.
Но вопрос Карабаха по-прежнему не решен и после ввода миротворцев конфликт снова переводится в замороженную фазу. Чтобы когда-нибудь снова быть вскрытым.

Плюс карты, для тех кто просил.

Источник: Colonel Cassad



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