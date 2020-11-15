 

Синоптики спрогнозировали россиянам погодные аномалии

15.11.2020, 21:08, Новости дня

Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях РФ в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В целом в РФ погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12-20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4-8 градусов, в центре – около нормы, а вот на юге, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии», – передает ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что температура на юге европейской части РФ будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов в течение недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «метеорологическая зима» с ночными морозами и с дневной температурой до -3 градусов придет в Москву на следующей неделе. 



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