Адвокат Юрий Шель о наследстве Армена Джигарханяна: «Пасынок может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской»

15.11.2020, 20:53, Разное

Адвокат Юрий Шель высказался о возможной судьбе имущества Армена Джигарханяна. По мнению юриста, пасынок режиссера может предъявить права и на материальные ценности, доставшиеся Виталине Цымбалюк-Романовской от бывшего мужа.

После смерти Джигарханяна возникла ситуация, когда его экс-жена может потерять некоторое имущество, полученное ею от знаменитого актера. Отношения пары окончились несколько лет назад, однако они еще на протяжении долгого времени говорили друг о друге в негативном ключе, в том числе и о финансовой стороне развода. По словам Юрия Шеля, пасынок режиссера Степан становится претендентом на имущество артиста от предыдущего брака, не смотря на официальную регистрацию отношений Джигарханяна с Татьяной Власовой. Адвокат подчеркивает, в случае составления Арменом Борисовичем завещания, наследниками будут все лица, упомянутые в нем, однако если этого не произошло, наследование будет осуществляться по закону, согласно которому первыми вступают в наследство родители, которых у актера уже нет, супруга и дети. Поскольку родными детьми режиссер не обзавелся, наследником станет пасынок, усыновленный знаменитостью. Таким образом, по словам адвоката, если между Арменом Борисовичем и его экс-супругой не было заключено соглашение, в котором предусмотрен порядок раздела имущества, вступивший в наследство пасынок Степан может подать в суд, и имеет все шансы отсудить часть наследства артиста, отошедшую Цымбалюк-Романовской.