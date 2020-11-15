Эксперты оценили перспективы ГТС Украины без российского газа

15.11.2020, 20:53, Разное

Отечественные эксперты прокомментировали перспективы украинской ГТС в свете отказа российской стороны поставлять через неё газ в европейские страны. По мнению специалистов, Украина в итоге может лишиться большой суммы в несколько миллиардов долларов.

Аналитический эксперт Алексей Калачев, представляющий группу “Финам”, информировал, что после того, как пятилетний контракт между ГТС Украины и российским “Газпромом” будет завершен, многие факторы будут зависеть от даты начала работ по проекту “Северный поток -2”. Также на ситуацию повлияют объемы прокачки по указанной газопроводной системе и магистрали европейской ветки турецкой электроэнергии. При этом немаловажным является факт, что у российской стороны нет заинтересованности в пролонгации контракта. Очень вероятно, что, в случае непоставок российского газа через Украину и отсутствия покупок топлива Киевом, большая часть мощностей ГТС спросом пользоваться просто не будет.

В неблагоприятной для украинской стороны оценке ситуации поддержала коллегу и Аяза Алиева из РЭУ им. Г.В. Плеханова. По её мнению, после запуска Россией “СП-2” ГТС Украины может рухнуть, ведь устаревший механизм поставок, требующий инвестиций, более не будет интересен и окажется лишен вложения в него средств. Об этом пишет Политэксперт.