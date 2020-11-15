Мнение: Правая Европа, коллективная цензура в США и митинг за честные выборы

15.11.2020, 20:50, Разное

1. Пока Соединённые Штаты левеют, Европа всё более пристально смотрит вправо. Уже более чем в половине европейских стран самыми популярными являются правые либо право-центристские партии, тогда как левые доминируют только в четверти случаев, причём по большей части в небольших, второразрядных государствах:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/samye-populiarnye-politicheskie-partii-stran-evropy-na-2020-god-5fac60a537752425240e4a98

Россия, таким образом, является вполне средней европейской страной в плане политического спектра. Никто не может упрекнуть нас в радикальности.

2. Больно смотреть, как США скатываются в сектантсткий цензурный тоталитаризм:

https://t.me/vmarahovsky/1698

Г-жа Шрайер – постоянный автор «Уолл Стрит Джорнел» – написала книгу о феномене массовой «гендерной дисфории» среди девочек-подростков. Название книги по-американски дерзкое: «Необратимый ущерб: трансгендерное безумие преследует наших дочерей».

Тезисы и факты: только в период с 2016 по 2017 годы количество женщин в США, желающих сменить пол хирургическим путём, учетверилось. Тысячи девочек-подростков в западном мире не только ошибочно самодиагностировались в качестве трансгендеров, но и приступили к гормональной терапии и хирургическим изменениям после весьма беглой диагностики. Учителя, терапевты, хирурги и медицинские организации автоматом одобряют эти действия, зачастую просто из страха быть обвинёнными в «трансфобии» – несмотря на множащиеся свидетельства того, что большинство молодых людей, заявляющих о себе как о трансгендерах, позднее передумывают, то есть подобные вмешательства приносят больше вреда чем пользы.

«Мнение, что внезапная волна смены пола среди тинейджеров есть тревожный и идеологически мотивированный феномен, едва ли является экстремизмом», – пишет Шрайер. – «По сути за пределами Twitter, Reddit, Tumblr и университетских кампусов этот взгляд разделяется большинством американцев. Нет никакой фобии в указании на то, что большинство подростков не в подходящем состоянии для того, чтобы совершать необратимые изменения со своими телами» (неприязнь к собственному отражению в зеркале является повальной на определённой стадии взросления. Хотел бы я посмотреть на тех, у кого её никогда не было в отрочестве – В.М.).

Короче, пафос текста: не трогайте детей, дайте повзрослеть, пусть тогда и решают.

А теперь о том, что было дальше.

Дальше издательство, которое поначалу хотело опубликовать книгу Шрайер, резко передумало в связи с протестами активистов-сотрудников.

Шрайер нашла другое, менее запуганное.

Amazon отказался публиковать у себя рекламу книги (при этом влёгкую соглашаясь рекламировать книги, воспевающие детские операции по смене пола).

Потом многие журналисты, специализирующиеся на книжных обзорах, захотели отрецензировать книгу Шрайер. Они столкнулись с волной отказов: редакции не желают признавать, что эта книга существует.

Потом Шрайер пригласил к себе Джо Роган, гигант независимой медиасферы, слишком популярный, чтобы его можно было взять и заткнуть. В ходе интервью и после него сотрудники-активисты платформы Spotify, на которой сейчас сидит Роган, катали истерику на тему «немедленно прекратите» и «немедленно удалите» (платформа пока держится, но сотрудники-активисты провели уже 10 акций протеста внутри компании).

Потом некто Шон Скотт, член Национальной ассоциации научных журналистов, на форуме НАНЖ упомянул, что «книга Шрайер может пролить свет на весьма чувствительный и политически заряженный вопрос, имеющий пожизненные медицинские последствия». За эту фразу ассоциация его забанила.

«Вот так и выглядит цензура в XXI веке», – пишет Шрайер, – «это не государство присылает к вам домой полицию, это олигополисты из Силиконовой долины угождают «бандам социальной справедливости», отправляя неудобные идеи в забвение. И силы цензуры побеждают».

3. Как знакомо звучит – «фальсификации», «украденные голоса», «честные выборы»:

https://lenta.ru/news/2020/11/14/trump_support/

Тысячи сторонников президента США Дональда Трампа вышли на митинг за честные выборы в Вашингтоне. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Они собрались на Фридом Плаза недалеко от Белого дома. Часть протестующих направилась к зданию Верховного суда. Протестующие держат в руках американские флаги, многие из них одеты в футболки и кепки с лозунгом Трампа Make America Great Again! («Сделаем Америку снова великой»). Они требуют прекратить кражу голосов и выступают против фальсификации выборов.

Напомните мне пожалуйста, сколько западных стран уже осудило столь вопиющие нарушения демократической законности, которые произошли в США? Сколько представителей российской оппозиции поддержали американцев, требующих восстановления справедливости и проведения честных выборов?