 

Минкультуры модернизирует более 400 школ искусств в ближайшие три года

15.11.2020, 20:48, Новости дня

Министерство культуры РФ планирует модернизацию более 400 школ искусств в ближайшие три года, к концу 2020 года будут модернизированы 151 школа в 36 регионах, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«С нового года в нацпроект планируется включить мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ, то есть фактически теперь мы сможем их не только оснащать, но еще и ремонтировать. В ближайшие три года в рамках нацпроекта у нас будет модернизировано более 400 зданий. Это серьезный сдвиг в решении этой проблемы. Но к концу этого года мы тоже подходим с неплохим результатом – будут модернизирована 151 школа в 36 регионах. Эти меры позволят улучшить инфраструктуру и содержание обучения», – передает «Российская газета» ее слова.

Кроме того, министр отметила интерес к школам искусств. «В общей сложности сейчас в РФ в школах искусств учится больше 1,6 млн учеников. Это серьезная цифра», – добавила она, подчеркнув, что количество учеников за последние три года увеличилось более чем на 60 тыс. человек, добавились 12 новых школ.

Ранее министр сообщила, что в РФ разработали проект закона, позволяющий получить второе высшее образование на некоторых творческих специальностях на конкурсной основе бесплатно. Для отбора творческих вузов в программе разработаны специальные критерии, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.



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