Подозреваемый в покушении на Пашиняна экс-глава СНБ Армении освобожден в зале суда

15.11.2020, 20:48, Новости дня

Задержанного по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в воскресенье освободили в зале суда.

«Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал. Меня хотят отстранить от политических процессов. В 23.30 (22.30 мск) я еще раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности», – передает ТАСС его слова.

Ванецяна задержали по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра Пашиняна. Адвокат задержанного Лусине Саакян утверждает, что арест Ванецяна – это попытка действующей власти в Армении заставить «замолчать политических оппонентов».

Напомним, в четверг армянские спецслужбы сообщили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.