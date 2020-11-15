Президент Перу подал в отставку после вступления в должность

15.11.2020, 20:48, Новости дня

Президент Перу Мануэль Мерино, принесший присягу в качестве главы государства после отстранения парламентом Мартина Вискарры, объявил в воскресенье об уходе в отставку на национальном телевидении.

«В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва [своего решения]. Призываю к миру и единению всех перуанцев», – передает ТАСС его слова.

Однако политик отказался принять отставку 13 министров, подавших соответствующие заявления после того, как стало известно о гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией многотысячных субботних протестов против импичмента Вискарры. «Министры останутся на своих постах до тех пор, пока неопределенность текущего момента не будет преодолена», – отметил Мерино.

Напомним, 12 сентября парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте Вискарры в связи с «моральной неспособностью» главы государства возглавлять страну. Причем конгресс Перу проголосовал против отставки президента страны Мартина Вискарры.