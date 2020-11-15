Мнение: Памятка для мужей, чьи жены в декрете

15.11.2020, 20:30, Разное

После вчерашней памятки для жен пишу обещанную памятку для мужей.

Самое главное для мужей – не считать своими правами то, что написано в памятке для жен.

Иначе браку не выжить, ваши дети будут жить в неполной семье, а если и в полной, то в такой, что неполная была бы лучше.

Как только мужья начинают считать, что могут учить жен быть хорошими женами (себе же), в браке начинается дефолт. Мужская Училка – это худшее, что может быть. Мужской Штурман чуть лучше, но тоже очень плохо. Штурман просто командует, Училка выносит мозг объяснениями и нравоучениями. Штурманы-мужья женщин просто злят, а Училки вызывают ненависть. Женщинам мне сейчас кивать не нужно, потому что у женщин с хорошими границами не бывает проблем с мужьями-Штурманами и даже Училками, они их не бесят, все баги идут в пользу значимости жен. То есть, позанудствовав или покомандовав, мужчины с багами начинают любить своих жен больше, если те реагировали на их баги спокойно и с юмором (не с Кривлякой). Чем больше минус мужчин, тем мягче проявляются их баги. Но вот это сейчас, про жен с хорошими границами, не надо читать мужьям. Понятно, почему, да? Как только вы начинаете следить за чужими хорошими границами, ваши собственные границы становятся хуже и хуже.

Поэтому самое важное для баланса в паре – убрать фокус с поведения вашего супруга вообще. Не оценивать, как он себя ведет, не судить даже молча, тем более не осуждать и не критиковать вслух. Фокус должен быть направлен на свое собственное поведение. И на интересы супруга, на его благополучие.

Многие недалекие люди опасаются, что, держа в фокусе интересы супруга, они обязательно будут сливаться. Начнут подстраиваться, прислуживать и потеряют так называемые “позиции”. Многим мерещатся в браке некие “позиции”, которые надо занять и отстаивать, отмахиваясь скалками.

На самом деле в браке есть только один рычаг – ваша значимость для супруга, его влечение к вам, его потребность в вас и привязанность к вам. Только это расширяет вашу территорию в отношениях, только это дает вам права. Только за это можно и нужно бороться, но бороться за значимость можно только одним способом – красивым поведением, основанном на уважении к супругу, то есть поведением в границах.

Скалки и щипцы – это то, что убивает значимость очень быстро, даже если вам кажется, что это пики, которыми вы отстаиваете свои “позиции”. Забудьте про позиции и выкиньте все свои “пики”, в браке большая часть из них – скалки.

Главное, чему должен научиться муж – это молчать. Поэтому первое правило памятки для мужей – именно такое.

1. Молчать.

Это звучит как команда, это и есть команда, только командовать себе нужно самому. Нельзя дожидаться, когда жена начнет просить или требовать замолчать. Это будет означать, что вы далеко вышли за границы и ваша значимость снизится.

Молчать можно далеко не всегда, иногда молчание – это неэкологичный шланг, иногда щипцы и даже скалки. Если вы молчите на правомерный и конструктивный вопрос – это пыточный инструмент. Если вы молчите в ответ на просьбу поддержать – тоже. Иногда вы просто обязаны говорить, если хотите оставаться в границах.

Но все-таки первое правило именно такое – молчать. Потому что чаще всего конфликты возникают из-за лишних слов, а конфликт – это опасная ситуация, когда речь идет о браке. Конфликты – далеко не всегда плохо, но в браке конфликтов стоит избегать, они и так вас поймают. Любой конфликт – это военная ситуация, а воевать с тем, с кем должно быть единство, не только изматывающе, но и опасно, поскольку подрывает обоюдное доверие. Умение молчать душит большинство конфликтов в самом зачатке. Особенно если вы уже ответили конструктивно, а вторая сторона повторяет те же претензии, не в силах остановиться. Для мужчины нет хуже привычки отвечать на все, наращивать градус претензий, стараться оставить последнее слово за собой и быть в каждой бочке затычкой.

Обычно в конфликтах с другими мужчинами, особенно более сильными, мужчины хорошо понимают этот принцип – молчать, иначе придется ответить за базар. Они стараются не усугублять, не обострять конфликт, не нарываться, но и не извиняться лишний раз, чтобы не показать свою слабость, а просто молчать, глядя в глаза второму спокойно или немного набычившись. Это логичное поведение, когда хочется избежать драки.

С женщинами многие мужчины позволяют себе развязать язык и довести конфликт до такой остроты, что в них летят предметы или оскорбления и предложения развода. Это происходит потому, что мужчины очень плохо оценивают значимость и силу жен. Им кажется, что жены должны сами признать неправоту, замолчать первые, как если бы шла речь о другом мужчине, более слабом и зависимом. Но жена – это не другой мужчина, на ее стороне очень много рычагов. Она слабее физически, но ее нельзя трогать даже пальцем, поэтому физическое превосходство не имеет никакого значения или даже против мужчины. Дай жена оплеуху мужу, никто не посочувствует ему, но если муж даст оплеуху жене, он закономерно превратится в общественных глазах в насильника. Это общее правило, которое нужно запомнить: никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать в конфликтах с женами свою физическую силу, не угрожать, не намекать и не опираться на свое физическое преимущество. Преимущество это – против вас, потому что мимо границ, даже правовых.

Преимущество в конфликте при прочих равных – у женщин, та самая гендерная фора. Обострять конфликт мужчине не выгодно. Поэтому надо молчать в ответ на провокации. Нужно привыкать молча выслушивать претензии, на справедливые отвечать, что решите проблему, а на несправедливые не отвечать ничего или обещать обдумать.

Почему это особенно касается мужей, чьи жены в декрете? Это сложный и изматывающий период для женщины и очень важный период для семьи. От того, как вы будете разруливать конфликты в этот период, зависит очень многое дальше, включая благополучие ваших детей.

2. Держать слово.

Если вы молчите в границах, то есть отвечаете по существу и формулируете какие-то свои решения и обещания, вы должны держать слово.

Истеричные, не могущие остановиться, постоянно скандалящие жены бывают только у мужчин, которые готовы пообещать под щипцами что угодно, но не собираются выполнять.

Да, женщины умеют орудовать щипцами и способны вытащить из кишок мужчины такие обещания, которые он даже теоретически не способен выполнить. Они подлавливают момент, когда мужчина смертельно устал и хочет заснуть, просят пообещать что-то, и в ужасе от перспективы ее слез на всю ночь мужчина обещает или даже клянется.

Женщина может ловко выскользнуть из мужских объятий перед самым его оргазмом и потребовать обещать ей что-то, и мужчина обещает, как если бы к его животу прижали острый нож.

Женщины – профессионалы в области жесткого шантажа: одна только угроза убежать босиком в ночь с грудным ребенком на руках или пойти и отдаться первому встречному чего стоят. И за такой беспредел с женщины потом и не спросишь особо, она скажет, что муж сам довел ее до истерики и она была вне себя, в аффекте.

Вот что нужно запомнить мужчинам, которые хотят иметь крепкий и теплый брак. Женщина – это очень сильный и очень серьезный противник. В спортивной игре или бизнес-партнерстве вам может быть все ясно: вот тот сильней, вот этот богаче, понятно, как себя с ними вести. А женщина обходит и атакует вас теми средствами, которые вы не можете опознать, против которых у вас нет защит, она все время играет на другом поле, куда вы не можете попасть, но должны отбивать ее подачи на своем поле. Вы должны очень уважать женщин и понимать их преимущества. У вас все время связаны руки и ноги, когда вы боретесь с женщиной. Поэтому бороться с женщиной вообще не надо, с ней нужна тонкая и умная дипломатия. Как с державой, у которой вспыльчивый и своенравный правитель, но много ядерного оружия. У женщины много ядерного оружия, но при этом часто бывает мало ответственности. Вся ответственность – на вас.

Главное для хорошей дипломатии – не давать обещаний, которых вы не можете выполнить, отвечать на такие щипцы и провокации молчанием или обещанием подумать или переводить тему или честно отказываться. Но если пообещали что-то, выполняйте. Выполняйте хотя бы часть и сообщайте женщине о том, что другую часть выполнить не смогли. Она помнит каждое ваше обещание, которое извлекла из вас щипцами. Не делайте вид, что вы ничего не обещали. И никогда не думайте, что вы хозяин своих слов и можете взять их назад. Получите ту самую истерящую, орущую, выходящую из себя жену. Жены истерят, когда чувствуют, что их обманули. А на дне их черного чемоданчика та самая опасная кнопка, способная взорвать ваш брак, не забывайте.

3. Быть открытым.

Быть открытым – это не значит открывать свое решето. Нет. Первое правило – самое главное. Надо уметь молчать и не болтать лишнего. Но при этом ни в коем случае нельзя темнить, интриговать, быть загадочным и мутным.

Если женщина не уверена, что может контролировать, она начинает выходить из себя. Ее внимание начинает накручиваться на быстро вращающуюся турбину недоверия и тревоги и уже через 15 минут такого жесткого накручивания вы получаете безумную фурию вместо ласковой жены.

Быть простым, искренним, честным и открытым – это лучшее, что может предложить женщине муж.

Никогда не говорите ей, что нечто – не ее дело. Исключение только ваша работа. Здесь вы можете сослаться на адвокатскую или медицинскую тайну, на подписанный деловой договор о молчании, на профессиональную этику. Все остальное ваша жена должна знать или думать, что знает. Не интригуйте никогда. Если скрываете что-то, то делайте это тщательно, но если она догадывается, что вы что-то скрываете, постарайтесь развеять ее сомнения.

Почему это особенно важно во время декрета? Ваша женщина прикована дома к вашему общему малышу, она ощущает себя в ловушке, в западне, и если она при этом будет считать, что не имеет никакого контроля, ее психическое состояние станет опасным для всех троих.

Очень важно приносить в бюджет деньги, важно брать на себя бытовые обязанности, но все это будет бесполезно, если в этот период вы не даете женщине уверенность в своей открытости и подрываете ее доверие мутными ответами на ее вопросы и странными исчезновениями по вечерам и в выходные и переписками в туалете. Ваш брак ждет крах. Жена будет планировать план побега из тюрьмы, а ваш общий дом будет казаться ей такой тюрьмой, куда ее поймали и пытают.

Некоторые мужчины считают, что если отчитываться, жена совсем распояшется. Такое тоже может быть, поэтому отчитываться как провинившийся школьник не нужно. Надо сказать жене, что вам самому очень важно доверие, что вы весь как на ладони, что она – ваша половинка и вам самому важно, чтобы у нее не было сомнений в вас. Можете сказать, что вас обижают ее сомнения, и вам не нравятся ее подозрения и мелочный контроль, ведь вы и так открыты для нее. Не обороняйтесь никогда от жен, получите партизанскую войну. Нет ничего хуже, чем иметь такое в собственном тылу.

Чтобы нечего было скрывать, надо поменьше косячить.

Если вы женились и завели ребенка, пора становиться взрослым мужчиной и быть самому себе строгим родителем. Тогда вашей жене не придется исполнять роль вашей бдительной мамы.

Все остальное, как я и обещала в прошлой памятке, сделает за вас ваш ребенок. Он не только вырастит вашу значимость для жены, но и кристаллизует ее. А выросшая кристаллизованная значимость – это гарантия того, что жена будет к вам не просто лояльна, она будет ценить вас и дорожить вашим браком. Это неизбежно, если вы не будете бездельничать, нагло изменять, часто пьянствовать и будете выполнять правила памятки, хотя бы частично.

Мужчины, как вам такие правила? Получается? Важность их осознаете?

Женщины, поделитесь опытом тоже. Только позитивным, пожалуйста. Понятно, почему другому полу нельзя делиться под такими памятками негативным опытом?