Китайские эксперты возмущены решением сменить систему защиты на «Арматах»

15.11.2020, 20:17, Разное

Китайские военные эксперты возмущены решением российских инженеров сменить систему активной защиты на «Арматах». Они считают её самой совершенной в современном мире и достойным ответом на противотанковые снаряды с ручным наведением.

Система активной обороны «Штора-1», представленная на танке Т-90, представляет из себя два красных фонаря высокой яркости. В случае угрозы они способны буквально ослепить систему наведения противника, тем самым не дав возможности провести прицельный выстрел из противотанкового снаряда. Причём система работает против всех современных установок. Именно поэтому решение не ставить её на танки Т-14 «Армата» выглядит крайне сомнительно и нелогично, объясняют эксперты. Причём многие военные подразделения по всему миру напротив, желают заказать такие фонари на свои боевые машины.

В свою очередь минусы у этой системы также имеются. Аналитики объяснили, что причина может быть в их заметности. На танки Т-14 «Армата» планируется устанавливать дымовые шашки для создания непроглядной завесы. Если же добавить фонари, то в случае их активации бронемашина станет отличной мишенью для танков противника. Особенно в ночное время суток. Именно поэтому на «Арматы» российские инженеры планируют установку других систем активной защиты, пишет интернет-издание «Слово и Дело».