Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают девятнадцатую годовщину отношений

15.11.2020, 20:17, Разное

Максим Галкин в своем личном микроблоге в Instagram пояснил о годовщине отношений со своей супругой Аллой Пугачевой. Возлюбленные пребывают вместе уже на протяжении девятнадцати лет.

Пугачева и Галкин по праву считаются одной из наиболее знаменитых и крепких пар страны. Свое сообщение шоумен сопроводил трогательной фотографией, на которой видно, как он влюбленным и восторженным взглядом смотрит на супругу. Поклонники артиста в комментариях сразу принялись поздравлять возлюбленных с годовщиной, желая им здоровья, любви и счастья на долгие годы. Некоторые из пользователей удивились, как быстро летит время. Фолловеры поблагодарили пару за прекрасный и достойный пример крепкой семьи, который они подают поклонникам. К поздравлениям присоединились также звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Николай Басков, Валерия, Алика Смехова, Юлия Высоцкая и другие.

Знакомство Галкина и Пугачевой состоялось в 2001 году на «Славянском базаре». Будущих супругов представил друг другу тогда еще официальный муж Пугачевой Филипп Киркоров. Свадьба знаменитостей состоялась через десять лет после знакомства, а в 2013 году пара обзавелась близнецами Гарри и Лизой. В 2017 году возлюбленные обвенчались.