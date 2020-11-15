«Не отожмешься — не позвонишь»

15.11.2020, 20:05, Разное

Как сидел и как освободился Данил Беглец, первый фигурант «московского дела», получивший УДО.

Данил Беглец — первый из фигурантов «московского дела», осужденных на реальные сроки, кто условно-досрочно вышел на свободу. Он не видел свою семью больше года. Только, если получал разрешение, звонил детям два раза в неделю по пятнадцать минут. Данил был осужден по 318-й статье за то, что потянул за руку полицейского на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму — тогда он пытался удержать силовика, наносящего удары подростку. Корреспондент «Новой» поговорила с Беглецом после его освобождения.

«Ты шутить со мной будешь? Я сейчас быстро тебе…»

Данил нарисовал для «Новой» рисунок, еще находясь в колонии общего режима в поселке Поназырево в Костромской области. На рисунке — он сам, пробует раздвинуть решетку, за решеткой — люди, требующие для него свободы.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Вы рисовали до того, как оказались в колонии?

— Никогда. Я в колонии начал рисовать и дневник вести. На 8 Марта сделал около тридцати рисунков для дам, кто мне писал письма: нарисовал розы, тюльпаны, птиц. Влад Синица мне помогал, мы жили в одном бараке в Поназырево, он на втором этаже, я — на первом (Владислав Синица был осужден на пять лет за твит, в котором, по мнению следствия, содержались призывы к насилию над детьми силовиков. — Ред.).

— Как вас дети встретили дома?

— Шикарно (улыбается). Я, когда вышел, звоню домой, сын кричит: папа едет, папа едет! Он так ждал меня… До десяти вечера не спал, но совсем чуть-чуть не дождался — уснул. Утром бегал, прыгал. А дочка так с настороженностью смотрела, но потом в течение дня нормально (Когда Данила арестовали, сыну Алеше было два года, дочке Алисе — четыре месяца. — Ред.). Она смотрит, как брат на меня реагирует, ну и за ним повторяет. Сын не отстает от меня сейчас. Говорит: я буду ходить с тобой на работу: в садик не буду, буду работать.

— 27 июля прошлого года вы приехали в центр города, чтобы встретиться с разработчиком сайта для продажи мебели — в этой сфере вы работали до ареста. Об этом вы сами говорили на суде. Что произошло потом?

— Я приехал на встречу в «Чайхону» на Пушкинской. Припарковался, а вокруг «Чайхоны» все было оцеплено Росгвардией. Когда я подошел, всех людей уже выталкивали, в том числе и со второго этажа «Чайхоны». И я пошел с этой толпой [которую выталкивали] в сторону Большой Дмитровки.

— Вы понимали, что это за толпа? Чего эти люди требуют?

— Я живу в Москве. Естественно, я читаю новости.

Я зашел в интернет, почитал, с чем эти ребята не согласны. Для меня все было понятно.

Данил Беглец. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— В социальных сетях, в СМИ, когда говорили о вашем кейсе, в «московском деле» часто звучала фраза «он просто поднял наушники парня и пытался их ему передать». Но есть и другой эпизод: вы одергиваете руку полицейского, когда тот замахивается дубинкой на парня. Что все-таки произошло и в какой последовательности?

— Это правда, очень много людей не понимали: ты вроде дернул сотрудника Росгвардии, а в то же время говоришь про какие-то наушники. Чтобы окончательно поставить точку, объясню. Сотрудники Росгвардии начали вытеснять людей вдоль Большой Дмитровки, они вбегали в толпу и кого-то из нее забирали. Ты не можешь в этот момент закрыть глаза и отвернуться. Ты же видишь, что происходит. Они вбежали в толпу, выдернули оттуда молодого человека и потащили его по асфальту. Каким-то образом задели меня. У меня выпали наушники, а я их только неделю как купил. Не было времени читать, я начал слушать аудиокниги. Я подбегаю, чтобы забрать наушники, — в этот же момент у парня, которого задерживали, упала сандалия. Я подбегаю, забираю наушники и эту сандалию. Слава богу, я тогда никого не коснулся. И говорю [сотрудникам полиции]: отдайте обувь молодому человеку, которого задержали. Потом я отошел.

Через пару минут, уже когда толпу людей начали делить, там остался один парень — вокруг только сотрудники Росгвардии, которые его повалили. Я вижу, что это ребенок, ему лет пятнадцать–шестнадцать, — решил подбежать помочь ему, и, когда подбегал, я увидел, что он [полицейский] замахивается, я схватил его за запястье, а потом отбежал.

Когда уже пошел в сторону метро, ко мне подъехал автозак, я только успел повернуть голову — и меня «отключили». Доставили в отдел полиции Тверской, туда

приехала следователь, спрашивает мою фамилию. Я ей отвечаю. Она мне: «Ты шутить со мной будешь сейчас? Я сейчас быстро тебе…»

— Следственный комитет пришел целенаправленно к вам?

— Да, именно ко мне. Эта девушка [следователь] мне говорит: все, в отношении тебя будет возбуждена 212-я статья (ст. 212 УК — «Массовые беспорядки»), тебе грозит до 12 лет. Когда будет нужно явиться в суд, с тобой свяжутся. Я оставил свой контакт.

Через несколько дней сотрудница Тверского отдела полиции пишет мне сообщение: «Вы должны явиться в пятницу, 9-го числа, в отдел полиции Тверской в 10.00». Я это сообщение сразу же перекидываю своему знакомому адвокату и звоню сотруднице: да, хорошо, я приеду. Адвокат тоже ей позвонил. Но 9-го числа в 7 утра к дому подъехало больше 15 сотрудников полиции. Они постучались в дверь, говорят: нужно поговорить по поводу соседей. Я звоню адвокату, он говорит: дождись меня. А я их не боюсь, чего их бояться? Полицейские такие же люди. Я открываю, и один из них мне: «Дань, надо поехать».

Знаете, за день до того дня, как ко мне пришли, я вечером лег в постель и промотал в голове, что я успел сделать, какие дела, прямо детально. У меня такого никогда не было. Как будто — все, со спокойной душой пойду, никаких дел нерешенных у меня больше нет.

Семья Данилы Беглеца. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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