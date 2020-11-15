Недавно родившая второго ребенка Наталья Подольская мечтает вернуться к занятиям спортом

15.11.2020, 19:53, Разное

Певица Наталья Подольская в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала снимок в облегающих лосинах. Артистка призналась, она мечтает о спорте.

Наталья Подольская 22 октября текущего года стала мамой во второй раз. У них с Владимиром Пресняковым родился сын Иван. Старшему наследнику супругов Артемию уже 5 лет. На представленном снимке певица запечатлена возле лестницы в семейном загородном доме. Артистка одета в обтягивающие лосины мятного цвета, майку и белый топ. Она пребывает в хорошей физической форме, однако хочет вернуться к занятиям в спортивном зале, чтобы полностью восстановиться после рождения малыша.

Подписчики Подольской откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, подчеркнув, она прекрасно выглядит, имеет «классную фигуру» и нужно всем женщинам «так держать после родов». За небольшое время после публикации снимок супруги Преснякова «понравился» более 14 тысячам фолловеров. Пользователи Сети пожелали артистке удачи и терпения на пути к своей мечте.