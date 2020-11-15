ДТП на трассе под Саратовом: пострадавших пришлось “вырезать” из “Газели”

15.11.2020, 19:53, Разное

На автотрассе между селами Барки и Гусевка под Саратовым 15 ноября произошло ДТП с участием грузовика MAN и “Газель”. Освобождение пострадавших оказалось довольно непростым.

Водитель “Газели” и двое пассажиров были деблокированы из автотранспортного средства группой спасателей, прибывших на место аварии. Затем пострадавших экстренно госпитализировали в лечебное учреждение Балашовского района.

Коллектив сотрудников, представляющих областную службу спасения, совместно с правоохранителями продолжают вести работу на месте ДТП. Устанавливается виновник инцидента, также производятся мероприятия по доследственной проверке. Об этом пишет Инфореактор.