 

ДТП на трассе под Саратовом: пострадавших пришлось “вырезать” из “Газели”

15.11.2020, 19:53, Разное

На автотрассе между селами Барки и Гусевка под Саратовым 15 ноября произошло ДТП с участием грузовика MAN и “Газель”. Освобождение пострадавших оказалось довольно непростым.
Водитель “Газели” и двое пассажиров были деблокированы из автотранспортного средства группой спасателей, прибывших на место аварии. Затем пострадавших экстренно госпитализировали в лечебное учреждение Балашовского района.

Коллектив сотрудников, представляющих областную службу спасения, совместно с правоохранителями продолжают вести работу на месте ДТП. Устанавливается виновник инцидента, также производятся мероприятия по доследственной проверке. Об этом пишет Инфореактор.



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