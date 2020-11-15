Доктор Комаровский: У нас осталось мало политиков, которых еще никто не облил зеленкой

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15.11.2020, 19:50, Новости дня

За обливание зеленкой нужно сажать в тюрьму. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

“Юридический, вопрос. Смотри. У нас осталось мало политиков, которых еще никто не облил зеленкой. Регулярно в стране кого-то обливают зеленкой. [И безнаказанно], да… Мне почему-то кажется, просто кажется: когда кто-то облил кого-то зеленкой – мне не важны его мотивы – три года. Все. И никаких исключений”, – сказал медик.

Он отметил, что “уже вся страна” на примере убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк знает, “к чему может привести обливание людей какими-то химикатами”.

“Это покушение на убийство. Зеленка, которая попадает в глаза, может сделать человека слепым. Это инвалидность первой группы”, – объяснил Комаровский.

По его словам, за обливание зеленкой можно сажать и дольше чем на три года.

“Каждый человек, который купил зеленку не для того, чтобы намазать себе вавку на ноге, а чтобы в кого-то ее бросить, знает: “Бросил – и я на три года пошел в тюрьму”. Можно пять, но три минимум”, – подчеркнул врач.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла. Один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Алексей Левин утверждал, что изначально активистку предлагали облить зеленкой и нечистотами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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