Хрусталев рассказал, что с ним случилось на самом деле

15.11.2020, 19:48, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Хрусталев сообщил, что попал в больницу с предварительным диагнозом «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Ему стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси. Он потерял сознание и очнулся в больнице, куда его привез водитель.

«Все самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо, врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным! Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», – написал Хрусталев в своем Instagram.

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Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev)

Шоумен добавил, что врачи поставили предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». По его словам, ближайшие несколько недель телеведущий решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию в городе Сестрорецке. Диагноз ведущего уточняется, по предварительным данным, у него зафиксировали коронавирусную инфекцию.

В октябре у главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова диагностировали коронавирус. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме. Летом популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявляла, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.