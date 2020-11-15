Боец Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

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15.11.2020, 19:48, Новости дня

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках», сообщили в правоохранительных органах.

«Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела», – передает источник ТАСС.

Как сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов, врачи еще не до конца оценили степень вреда здоровью. «Степень вреда, нанесенного здоровью Сергея Харитонова, окончательно не установлена. Пока не могу сказать, когда это произойдет», – сказал он.

В субботу стало известно, что в отношении Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в «Лужниках». Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Ранее источник сообщал, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.



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