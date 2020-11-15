Милиция Минска отпустила пять российских журналистов

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15.11.2020, 19:48, Новости дня

Пять журналистов российских СМИ, которые в воскресенье освещали акцию протеста оппозиции в Минске и были доставлены в одно из отделений милиции города, отпущены после проверки документов, которая длилась более двух часов.

Пять журналистов российских СМИ отпустили из отделения милиции после проверки документов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что трое журналистов российских информационных агентств, имеющих необходимые для работы в Белоруссии документы, освещали акцию оппозиции на «площади перемен», наблюдая за ней издалека. Примерно в 17.00 (совпадает с мск) они были доставлены в отделение милиции для проверки документов, хотя были одеты в синие жилетки, имели аккредитации на видном месте – были обозначены как сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 500 человек.

В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



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