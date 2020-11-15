Сьюзан Райс – затягивая передачу власти, Трамп создаёт угрозы для нацбезопасности США

15.11.2020, 19:45, Новости дня

Упорное нежелание Дональда Трампа запускать процесс передачи полномочий избранному президенту Джо Байдену может сильно ударить по национальной безопасности Америки и даже обернуться человеческими жертвами, убеждена бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности и экс-постпред страны при ООН Сьюзан Райс. На страницах The New York Times она подчёркивает, что оттягивание переходного периода говорит о намерении Трампа напоследок нанести очередной удар по американской демократии.



Reuters

Передача власти от одного президента США к другому в разные года происходила по-разному, однако стороны этого процесса всегда признавали, что сохранить национальную безопасность страны в такой момент можно будет лишь в том случае, если они будут вести себя ответственно — а если они откажутся идти друг с другом на полноценный контакт, то нацбезопасность, напротив, пострадает, пишет в своей статье для The New York Times экс-постпред США при ООН и бывший президентский советник по вопросам нацбезопасности Сьюзан Райс. Как подчёркивает Райс, которая в настоящий момент является членом консультативного совета переходной команды избранного президента Джо Байдена, с 2000 года ей лично довелось неоднократно участвовать в передаче власти как со стороны уходящей, так и со стороны новой администрации, и всякий раз все действующие лица соглашались, что для страны будет лучше, если они станут сотрудничать.

С того момента, как «стало ясно», что на минувших президентских выборах победил Байден, минула уже неделя, однако президент Дональд Трамп и его администрация не предприняли никаких шагов по запуску передачи власти, напоминает Райс. Как полагает политик, из-за подобного поведения риски для американской нацбезопасности становятся всё более серьёзными.

Как пишет Райс, первая передача президентских полномочий, в которую она была вовлечена, началась в декабре 2000 года, когда американский Верховный суд объявил о победе на выборах Джорджа Буша — младшего; избранный президент и его команда советников начали получать ежедневные разведывательные донесения ещё до этого, однако сам процесс передачи власти, в ходе которого новая администрация направляет сотрудников во все министерства для получения детальной информации о бюджете и персонале и прочих делах, начался лишь после вынесения присуждения Бушу победы. Райс, которая в тот момент занимала пост заместителя госсекретаря США по африканским делам, стала первой из чиновников госдепа, встретившихся с новым главой ведомства Колином Пауэллом. «Стиль нового госсекретаря меня сразу поразил, — вспоминает она. — В госдеп он прибыл один, без сопровождающего персонала, подручных и каких-либо претензий, по-простому одетый, но спокойный и уверенный в себе».

Как отмечает Райс, Пауэлл, который сам попросил в первую очередь представить его сотрудникам бюро по африканским делам — «вероятно, для того, чтобы дать понять, что собирается отнестись к этому региону, который порой недооценивают, с той серьёзностью, которую тот заслуживает», — задавал содержательные вопросы и вёл себя в высшей степени профессионально. Со своей стороны, члены администрации Клинтона несмотря на скандалы с результатами выборов и сократившиеся в связи с такой обстановкой сроки переходного периода сделали всё возможное, чтобы предоставить Пауэллу всю необходимую ему информацию и помощь, подчёркивает автор.

В 2008 году Райс вновь приняла участие в передаче президентских полномочий, но на этот раз — уже в качестве одного из руководителей переходной команды избранного президента Барака Обамы, получив предварительное назначение на пост постпреда США при ООН. По её словам, она начала работать с Администрацией общих служб ещё до начала выборов, дабы обеспечить, что команде будущего избранного президента будут предоставлены офисные площади, подходящие для их нужд, в том числе и для работы с засекреченной информацией. «Мне в кратчайшие сроки дали допуск к строго засекреченным данным, и я в том числе получила возможность присутствовать на президентских совещаниях с разведслужбами, дабы облегчить передачу важной секретной информации от одной команды к другой без каких-либо эксцессов, — рассказывает Райс. — Позже, когда я стала готовиться к слушаниям о моём утверждении в должности и включению в рабочий процесс, мне в представительстве США при ООН обеспечил полную поддержку мой предшественник Залмай Халилзад».

Барак Обама часто упоминает о том, что очень высоко оценил усилия Джорджа Буша — младшего и его подчинённых, постаравшихся обеспечить гладкий и обстоятельный процесс передачи полномочий, пишет Райс. По мнению политика, передача власти в 2008 году действительно стала образцовой во всех ведомствах и почти в каждом аспекте как по тщательности, так и по эффективности.

Наконец, в 2016 годуу Райс уже в качестве советника по нацбезопасности участвовала в передаче полномочий от Барака Обамы к Дональду Трампу — и, как отмечает политик, она получила от уходящего президента строгий наказ обеспечить новому лидеру, кем бы он ни оказался, столь же или даже более приятный старт, чем самому Обаме обеспечил Буш — младший. Исполняя президентское распоряжение, Совет по национальной безопасности США ещё за несколько месяцев до выборов начал готовить специальные справочные документы для сменщиков, собрав таких более ста, пишет автор.

«Я лично утверждала каждую служебную записку на самые разные темы от кадровых, бюджетных и наиболее сложных политических вопросов и до многочисленных потенциально опасных проблем для нацбезопасности, которые могли встать перед новой администрацией в первые месяцы работы, включая рекомендации о том, как к ним лучше подойти, — вспоминает Райс. — Вскоре после того, как получил назначение мой преемник, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, я связалась с ним и поздравила с этой вестью, также пообещав уделить ему столько времени до момента инаугурации Трампа, сколько он пожелает. Мои многочисленные предложения о личной встрече генерал Флинн принял лишь через пару недель, но в конечном счёте мы всё-таки провели четыре таких встречи, проведя вместе больше 12 часов». По словам Райс, она ответила на все вопросы Флинна о работе и подробно рассказала ему о тех вызовах, с которыми ему пришлось бы столкнуться сразу же, начиная от кампании по борьбе с «Исламским государством»* и заканчивая «угрозами от России, Китая, Ирана и Северной Кореи», а по завершении последней встречи пожелала ему всего наилучшего.

Между тем, как Райс выяснила впоследствии, её встречами с Флинном, а также беседами ряда других чиновников Белого дома с собственными преемниками, процесс передачи власти в ведомствах национальной безопасности 2016 года по сути и исчерпывался — помимо этих совещаний во время переходного периода прошла разве что встреча Обамы с избранным президентом Трампом, и она продлилась лишь два часа. Как пишет Райс, так вышло потому, что чиновникам Трампа, по некоторым данным, было велено не встречаться с предшественниками в своих ведомствах, и большинство из них это указание исполнили. Единственным исключением стали одни трёхчасовые учения в январе, проведение которых является обязательным; в рамках этих занятий чиновники уходящей и новой администраций вместе разбирают сценарии различных угроз в плане терроризма, кибербезопасности и общественного здравоохранения. «То была совсем не та оптимальная передача власти, которую желал организовать господин Обама», — констатирует автор.

Итак, на дворе 2020 год, но господин Трамп до сих пор не подаёт никаких признаков того, что намеревается организовать передачу власти — а риски между тем растут, предупреждает Райс. Как подчёркивает политик, Джо Байден и его советники по нацбезопасности по-прежнему не получили право присутствовать на совещаниях президента с разведслужбами, и доступа к засекреченным данным им не дают; кроме того, новая администрация уже собрала специальные инспекционные группы, но их не пускают ни в одно из ведомств исполнительной ветви власти. «Важнейший процесс обмена информацией и опытом, который помог бы бороться против пандемии коронавируса и запустить экономику, так и не запущен», — сетует Райс.

По мнению автора, в одном Вашингтону всё же повезло: Джо Байден — один из самых опытных политиков, когда-либо занимавших в США президентское кресло, и с ним в Белый дом прибывает команда отличных экспертов. Тем не менее, упорное нежелание администрации Трампа всё равно создаёт угрозу для нацбезопасности страны, ведь без доступа к важнейшим данным, сотрудники новой администрации не смогут отвечать на существующие вызовы, поскольку просто не буду знать об их существовании, убеждена она. «Если администрация Трампа сейчас ещё отслеживает потенциальные или актуальные угрозы — к примеру, вопрос о наградах, назначенных Россией за головы американских солдат, запланированные теракты против одного из наших диппредставительств, опасную мутацию коронавируса или же провокации со стороны Ирана либо Северной Кореи, — но при этом не передаёт соответствующие данные команде Байдена вовремя, это может обойтись нам серьёзными потерями в плане человеческих жизней», — предостерегает Райс.

Как напоминает в заключение политик, американская правительственная «Комиссия 9/11», занимавшаяся расследованием терактов 11 сентября 2001 года, пришла к выводу, что из-за сжатого по времени процесса передачи полномочий в 2000 году новая администрация назначила людей на ключевые для нацбезопасности посты с большой задержкой — а это лишь подчёркивает, насколько важно для Америки обеспечить полную и тщательную передачу власти. «Вместо того, чтобы в интересах страны организовать разумный и демократичный процесс передачи полномочий, господин Трамп и многие республиканцы тратят время, сея сомнения по поводу легитимности избрания господина Байдена. К большому сожалению — хоть ничего удивительного в этом и нет, — господин Трамп, похоже, твёрдо намерен по пути на выход, куда бы он всё равно неизбежно отправился, нанести последний разрушительный удар по нашей демократии и национальной безопасности», — подытоживает Райс.