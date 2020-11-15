Defence24 – «клеймо проблемной страны» — главная цель России на польском направлении

15.11.2020, 19:45, Новости дня

Польша — самая важная фланговая страна НАТО, поэтому сегодня российская дезинформация представляет для неё не просто вызов, а серьёзную угрозу, уверен пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын. В интервью Defence24 он рассказывает, что Москва постоянно предпринимает попытки дискредитации Польши внутри ЕС и НАТО и хочет наконец-то убедить международное сообщество в том, что проблемной Польше не стоит ни доверять, ни относится к ней серьёзно.



Reuters

Польское общество — постоянный объект пропагандистской деятельности других стран, с помощью которой они осуществляют некоторые цели своей внешней политики. И хоть информационная активность в последние годы ведётся разными международными игроками — Китаем, Германией и другими, чаще всего именно Польша является жертвой российских операций.

«Мы имеем дело с различными государственными субъектами, которые проводят согласованные действия с использованием информационных инструментов (…) Однако наибольшую угрозу для нас представляет деятельность Российской Федерации. РФ проводит действия опираясь на ложь, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, сознательно и цинично врёт, чтобы достичь своих целей и при случае навредить нам. РФ стала использовать ложь в качестве способа, при помощи которого она сегодня оказывает влияние на другие страны», — говорит в беседе с порталом Defence24 пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

При этом он объясняет, что дезинформационные операции, проводимые Россией, выступают лишь составной частью более широкого спектра мер, используемых Москвой против Варшавы — разведывательная деятельность, военные провокации, агрессивная дипломатическая деятельность, финансовые и энергетические рычаги, хакерские атаки, перечисляет он. Кремль прибегает к различным агрессивным методам с целью закрепления своих интересов в Центральной и Восточной Европе. Следовательно в международной политике он поддерживает тот сценарий развития событий, который позволит сохранить РФ её энергетическое, политическое и военное господство в регионе, обращает внимание пресс-секретарь.

«Польша — самая важная страна в Восточной Европе, и самое главное то, что это самая большая страна на восточном фланге НАТО. Подход РФ к Польше, а в более широком смысле к НАТО, приводит к тому, что действия РФ в дезинформационном плане не просто большой вызов для нас, а скорее угроза», — бьёт тревогу Станислав Жарын.

В беседе он выделяет два ключевых направления стратегических целей Кремля — ослабление НАТО с целью понижения уровня безопасности на восточном фланге альянса, и укрепление возможностей отстаивания собственных интересов в Европе с целью расширения своего поля и масштаба влияния. «Москва пытается выставлять на посмешище НАТО, указывать на его неэффективность, подрывать доверие к альянсу и вытеснять интересы американской стороны из Центральной, Восточной и Северной Европы», — объясняет эксперт.

Военное присутствие США в Польше он считает одним из направлений, на котором РФ очень активна. Москва нацелена испортить польско-американские отношения и в последствии доказать, что войска США представляют угрозу для поляков. «Россия очень хочет избавиться от американцев в Польше», — подчёркивает он. Более того, Москва активно противодействует любым попыткам Польши обрести газовую независимость, разжигает споры между Польшей и её соседями, а также пытается лишить Польшу влияния на политику ЕС и НАТО в отношении России.

Дезинформационную деятельность в польском направлении РФ осуществляет как на русском, так на польском и на английском языках. «Одной из тенденций, которую мы постоянно наблюдаем заключается в попытке очернить, испортить и нанести урон имиджу Польши на международной арене, особенно внутри ЕС и НАТО. РФ постоянно пытается представить Польшу в качестве проблемной страны, к которой союзникам следует относиться с определенной долей недоверия», — резюмирует в беседе с порталом Defence24 пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.