 

Новые технологии помогут обнаруживать беспилотники в небе

15.11.2020, 19:40, Новости дня

Обнаружить беспилотник в небе – все равно что иголку в стоге сена. Об этом лучше других знают военные, которые на поле боя все чаще сталкиваются с необходимостью уничтожать вражеские БПЛА.

В Сиднейском технологическом университете разработали новую технологию компьютерного зрения, благодаря которой можно легко обнаружить летящую «точку» в небе.

По словам специалистов, разработка наверняка заинтересует не только военных. Специалистам в сфере безопасности теперь легче будет бороться с несанкционированными полетами дронов в запрещенных зонах. Наконец, можно поставить еще один надежный барьер перед террористами и шпионами разных мастей, которые уже взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты.



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