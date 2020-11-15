Ученые предупреждают о вреде утреннего кофе

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15.11.2020, 19:40, Новости дня

Британские ученые провели серию наблюдений, экспериментов и анализов и пришли к однозначному выводу о том, что пить утром кофе натощак очень вредно.

Особенно опасна данная привычка для тех людей, которые любят употреблять сладкий кофе. Когда желудок пуст, глюкоза слишком быстро проникает в организм. В результате резко повышается уровень сахара в крови, говорят специалисты.

Иначе говоря, если вы каждое утро выпиваете на голодный желудок чашку сладкого кофе, сама по себе эта «невинная» привычка резко повышает риск заболеть диабетом или получить избыточный вес. Кофе пить можно, но старайтесь, чтобы он был не самым сладким, и завтракайте по правилам здоровой диеты, советуют британские ученые.



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