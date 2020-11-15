Мнение: Трамп не признает поражения на выборах

15.11.2020, 19:15, Разное

Трамп объявил, что не будет признавать победу Байдена и продолжит утверждать, что выборы в США были сфальсифицированы.

Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. На выборы не были допущены наблюдатели, а подсчёт голосов был осуществлён компанией с «плохой репутацией» Dominion, которая «принадлежит радикальным левым» и которая не была допущена к выборам в Техасе, где я победил с большим перевесом.

Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит ещё долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» (с) Дональд Трамп

Молодец, агент Дональд. Никакой мирной передачи власти.

Идея о том, что выборы в США сфальсифицированы должна укорениться в американском обществе.

Некоторые спрашивают, а чего ты топишь за Трампа?

Уже разъяснял, но разъясню еще раз – мне малосимпатичны и республиканцы и демократы, и Трамп и Байден представляют разные группы американского империалистического истеблишмента, который замаран в различных кровавых преступлениях за пределами США.

Трамп предпочтительнее тем, что своими действиями он добивает глобалистский проект и ускоряет распад поздневашнгтонского миропорядка, в то время, как его оппоненты хотят продолжить попытки их сохранить.

Соответственно, как ни иронично, демократы выступают в роли консерваторов текущей системы, а протрамповские республиканцы в роли ее могильщиков, хотя формально они заявляют совсем другие цели.

Поэтому с точки зрения общего блага, победа Трампа предпочтительнее тем, что она усиливает центробежные процессы внутри США как главной империалистической державы, которые как ослабляют слабеющую американскую гегемонию, так и создают риски холодной/горячей гражданской войны и распада США. Как в силу действий самого Трампа, так и в силу действий его оппонентов, которые стремясь уничтожить Трампа, готовы крушить американские скрепы. Так что можно лишь пожелать успехов агенту Дональду на этом пути.

Даже если у него не получится усидеть в Белом Доме, многие последствия его деятельности, представляются уже необратимыми – как для США, так и для глобализма в целом. Этого ему разумеется никогда не простят. Равно как текущие заявления Трампа на тему фальсификации выборов, делают так, что его электорат, а это более 70 млн. человек, будет в значительной степени воспринимать электорат демократической партии, а в особенности верхушку этой партии, как своих врагов, которые украли их голосов и отстранили от власти законно-избранного (с их точки зрения) президента. Разве это не чудесный расклад?

Так что мне нет особого смысла топить персонально за Трампа, а вот процессы, которые являются следствием его деятельности, можно только приветствовать. Их надо углублять и укоренять.