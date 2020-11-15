Мнение: Бегство из Москвы…

15.11.2020, 19:05, Разное

Уже который день Чарли утром бежит к пруду, чтобы поприветствовать своих знакомых лебедей, но не понимает, что происходит, почему лебеди прячутся.

А лебеди не спрятались, они улетели, можно сказать, что сбежали из Москвы… Остались одни утки….

Но утки Чарли не интересуют. У уток харизма не та. То ли дело лебеди! Нельзя сказать, что Чарли и лебеди сдружились, но факт, что друг к другу они привыкли и соблюдали нейтралитет. И так было это всего несколько дней назад.

Справедливости ради надо сказать, что осень в Москве нынче благодатная. До сих пор плюсовая температура. Но очевидно, что зима надвигается. Иначе лебеди не улетели бы…