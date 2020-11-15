Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой

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15.11.2020, 18:53, Разное

Армен Джигарханян за год до смерти снова женился на своей экс-супруге Татьяне Власовой. Поэтому вопрос о наследстве актёра уже решен.
Получается, главными претендентами на имущество народного артиста СССР Армена Джигарханяна автоматически становятся законная жена и пасынок Степан. Об этом в программе «Ты не поверишь!» пояснил продюсер и близкий друг покойного Марк Рудинштейн. Он знал ситуацию, которая происходила в знаменитой семье руководителя Московского драматического театра.

Рудинштейн уверен, что вся скандальная история с женитьбой на Виталине Цымбалюк-Романовской была лишь недоразумением, которое в сентябре 2019 года Джигарханян сумел исправить, женившись на своей экс-супруге Татьяне Власовой. Она, кстати, прилетела из США, когда назрела необходимость ухаживать за больным артистом.

Армен Джигарханян прожил очень интересную творческую жизнь и по праву считался одним из самых популярных актёров, он снялся в более 250 кинокартинах лучших советских и российских режиссёров. Артист также работал на дубляже и озвучивал мультфильмы. Скончался в Москве 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.



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