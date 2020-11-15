 

БПЛА США с контейнером неизвестного назначения заметили возле Калининграда

15.11.2020, 18:53, Разное

Беспилотный летательный аппарат США с подвесным контейнером неизвестного назначения заметили возле границ Калининграда. Новый комплекс испытывали в рамках польско-американских учений.
О новом беспилотнике рассказали в Польском оборонном ведомстве, где и предоставили подробные данные о военных учениях. Там же удалось запечатлеть БПЛА с нестандартным подвесным оборудованием. Вопросы возникли при детальном рассмотрении странного контейнера, однако в ведомстве не стали комментировать о назначении данного оборудования. Вторая сторона в лице ВВС США также не дала никаких разъяснений о цели данного модуля.

Обозреватель The Aviationist Дэвид Сенсиотти решил выразить своё мнение касательно необычного ящика. Он считает, что там скрывается новая система радиотехнической разведки SIGINT. Именно её успешно протестировали на полигоне General Atomics в Юме (США), пишет интернет-издание iReactor.



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