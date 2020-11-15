Историческое здание середины XX века загорелось в Москве

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15.11.2020, 18:48, Новости дня

Историческое здание середины XX века постройки загорелось на Большой Дорогомиловской улице в Москве, огонь распространяется по кровле, сообщили в экстренных службах.

«На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом. Горит строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространяется по кровле здания», – передает источник ТАСС.

Напомним, в июне прошлого года в центре Москвы загорелось историческое здание, до этого в столице загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.



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