В мире: Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

15.11.2020, 18:48, Новости дня

«Одни латвийские правящие политики громко призывают белорусов переезжать в Латвию, а другие делают все, чтобы создать им тяжелые условия жизни». Такими словами латвийские общественники комментируют итоги амбициозных планов латвийского правительства, которое хотело воспользоваться протестами в Белоруссии. Что же случилось с теми белорусами, кто приехал в Латвию на ПМЖ?

13 ноября в Ригу прибыла самопровозглашенный президент Белоруссии Светлана Тихановская – и провела встречу с президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. Находясь в Риге, Тихановская провозгласила «Народный трибунал» и пообещала «амнистию» за «захват Лукашенко и членов его террористической группировки».

При этом, однако, на встречах с первыми лицами Латвии «президент» не поднимала вопроса беглых белорусских «борцов с режимом», бедствующих сейчас в этой прибалтийской республике. А ведь она несет за их судьбу весьма значительную ответственность – как минимум политическую. Ведь именно благодаря в том числе ей все эти люди покинули свою родину. Ради чего и что они получили взамен?

Переезжайте к нам в Латвию!

Активно раздувая пожар в соседнем государстве, Латвия рассчитывала погреть руки над пламенем – в Риге давно заявляли, что готовы приютить у себя белорусских бизнесменов. И белорусские предприниматели действительно стали обсуждать подобные планы. Было объявлено, что в Латвию хотят перебраться как минимум двенадцать белорусских IT-компаний с общим числом сотрудников – примерно в 470 человек. Потом было заявлено аж о полусотне белорусских предприятий, интересующихся переездом в Латвию.

Однако тех латышей, кто радуется этим известиям, с ходу остудил мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Он напомнил, что Латвия в рамках компании с «грязными деньгами» за последние два года предельно ужесточила свою банковскую систему – и теперь нерезиденту из страны, не входящей в ЕС, открыть счёт в латвийском банке очень трудно.

Мэр заявил: «Сюда никто переселиться не сможет, потому что они просто здесь не откроют счет. А жить без счета очень трудно. Конечно, зависит от бизнеса, но… Если это действительно производственное предприятие, то без счета его открывать невозможно. Ну, а кроме того, белорусы не смогут доказать происхождение денег тридцатилетней давности, которые не связаны с Батькой ли еще какими-то его приближенными».

По словам Лембергса, сейчас прийти в Латвию работать бизнесу из третьих стран чрезвычайно сложно – и в первую очередь из-за новых правил работы банковского сектора. «Никто никуда не переселится. Конечно, могут быть какие-то исключения, но они не будут переносить производство только из-за того честные или нечестные результаты выборов. К тому же им еще надо получить разрешение на проживание. Оно же выдается на время – сегодня разрешили, а завтра уже нет. Скажет человек одно слово – например, что Батька не такой уж плохой и все – персона нон-грата».

Проблема действительно существует. Недаром премьер Латвии Кришьянис Кариньш обратился к местным банкам с просьбой ослабить требования, чтобы не распугивать инвесторов. В свою очередь, директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс и министр экономики Янис Витенбергс сообщили, что прорабатываются варианты решений – как добиться, чтобы белорусские компании имели все возможности как можно быстрее перевести свой бизнес в Латвию. Рожкалнс подчеркнул, что для оперативной обработки заявок от предпринимателей создана специальная команда на базе специалистов ЛАИР и Управления по делам гражданства и миграции. Предлагаются такие варианты оформления, как стартап-виза или «синяя карта» Европейского Союза – то есть предоставление временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

Так или иначе, к концу октября было объявлено, что в Латвии приступили к работе первые три белорусские IT-компании: им-таки позволили открыть на новом месте банковские счета, помогли найти помещения и уладили формальности с переездом работников. Сейчас латвийское правительство надеется, что приезжие смогут создать в Латвии более 1000 новых рабочих мест.

Что, по словам латвийского оппозиционного активиста Владимира Линдермана, микроскопически мало с точки зрения экономики – но ведь это делается, как политический жест. «У меня есть хороший товарищ, айтишник, который работает в Минске. По его словам, 90% его коллег настроены против Лукашенко, многие из них хотят покинуть Белоруссию. Но Латвия в этом, условно говоря, конкурсе на новое место обитания имеет низкий рейтинг. Одна из причин – отсутствие школьного образования на русском языке. Важный мотив для тех, у кого есть дети школьного и дошкольного возраста», – считает Линдерман.

Что ждёт белорусов в Латвии?

Так или иначе, но создание «зеленого коридора» для иностранных компаний возмутило предпринимателей самой Латвии, которым «посчастливилось» столкнутся с методами местных банковских учреждений. Они уверены, что сначала нужно поменять отношение к уже наличествующим налогоплательщикам, а уже потом думать о привлечении бизнеса из других стран.

«Вчера узнал, что 12 новых белорусских предприятий, которые перенесут свою деятельность в Латвию, в год заплатят в виде налогов 250 тысяч евро, и у них будет «зеленый коридор» в банках Латвии. В это самое время у одного из предприятий, которым я руковожу, и которое в прошлом году заплатило в виде налогов Латвии примерно 400 тысяч евро, банк не пропускает платеж в Европу на счет крупнейшего производителя продукции – за судно, находящееся уже в пути в Рижский порт – требуя доказать, что сделка не является фиктивной. Документов судна (bill of lading), которые являются абсолютным стандартом в международной торговле, где зафиксирован объем груза, опись груза, время загрузки и т. д. оказалось недостаточно. Понадобилось еще предоставить договор, счета, список клиентов, договор со складом и т. д.», – возмущается бизнесмен Мартиньш Лаува.

По словам Лаувы, можно только приветствовать привлечение налогоплательщиков из Белоруссии, но сейчас есть крупные проблемы в сфере обслуживания местных, латвийских компаний – и именно их и нужно решать в первую очередь.

«Может быть сначала нужно нормализировать отношение банков к уже существующим в Латвии налогоплательщикам, чтобы хотя бы не уничтожали реально работающие предприятия. В моем случае, если бы платеж не прошел, то штраф за простой в Рижском порту составил примерно 10 тысяч евро в день. И уже много лет такой абсурд, вызванный банковской ситуацией, является буднями любого предпринимателя в Латвии», – добавляет бизнесмен. Комментаторы почти единогласно поддержали возмущение автора поста и даже оперативно подсчитали, что выгода от переезда белорусских компаний для бюджета Латвии выглядит пока весьма скромно, ведь зарплаты в них составят всего 550 евро «грязными».

Латвийский журналист Юрий Алексеев, долгие годы возглавлявший авторитетное деловое издание «Бизнес&Балтия», смотрит на долговременные перспективы белорусских предпринимателей на новом для них месте крайне скептически.

«Ой, таки я их жду. Чтобы поплясать на могилах их бизнесов. Когда эти поцы и шлимазлы (сорри за мой французский) поймут, куда они попали… Когда к ним сначала придёт латышская языковая инспекция проверять, как они знают местную мову, и оштрафует сначала каждого лично, а потом всю фирму скопом… А потом придёт налоговая и объяснит, что их белорусские детские налоги – это в прошлом, а сейчас начинается настоящий взрослый треш с элементами садо-мазо… А потом они попытаются устроить своих детей в местную школу без знания латышского… Пусть Латвия как можно скорее переманит к себе как можно больше белорусских фирм с их их начальниками, заместителями и всем персоналом с БЧБ-флагами в комплекте. Боюсь, что, вернувшись через полгода назад в свою милую Белоруссию без штанов и без денег, эти айтишники-бизнесмены сами начнут выходить с белорусским ОМОНом по воскресеньям и бить белорусских креаклов-бэчебэшников», – считает Алексеев.

«Разрешите нам работать!»

Однако в Латвию намеревались перебраться не только бизнесмены, но и менее обеспеченные граждане Белоруссии. В ноябре программа «Латвийского телевидения» De facto пообщалась с двумя белорусами – Родионом Бегляком и Юрием Капыловым. В Латвии они уже около двух месяцев, проживают в центре для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой. Бегляк, как выяснилось, на родине объявлен в розыск. «Я участвовал в протестах в Гомеле. Меня задержали, три дня сидел в изоляторе, потом уехал», – рассказал мужчина. Сперва он убежал в Россию, но поскольку не чувствовал себя в РФ в безопасности, то потом уехал в Латвию. В свою очередь, горный инженер Юрий Капылов рассказал, что призывал к восстанию трудовой коллектив «Беларуськалия» – после чего ему пришлось покинуть работу.

Оба мужчины, по их словам, благодарны Латвии за «оказанную поддержку» и «чувство безопасности», но хотели бы получить возможность поскорее начать работать на новом месте. У соискателей убежища есть крыша над головой и пособие в 3 евро в день (21 евро в неделю), а благодаря поддержке из еврофондов – еще и продовольственные пайки. «На еду, если самому себе готовить, хватает. Но больше ни на что. Нам помогает белорусская диаспора, живущая тут, в Латвии. Без их помощи было бы тяжело. Многим беженцам, у которых нет развитой диаспоры в Латвии – например, с нами тут живут люди из Сирии, Бангладеш – им тут трудно. Мы со своей стороны стараемся помочь им, какие-то вещи дать. Стараемся делиться, чтобы этим людям тут было проще», – поделился Родион Бегляк.

Всего до начала ноября убежища в Латвии попросил 21 житель Белоруссии. Пятнадцать из них обитают ныне здесь, в Муцениеках. Одного лишь голого пособия, предусмотренного латвийским законодательством для беженцев, на жизнь откровенно не хватает – в Латвии за 20 евро не купить даже зимней обуви в секонд-хенде.

Самостоятельно же зарабатывать соискатели убежища тоже не могут – им этого не позволяет латвийский «Закон об иммиграции». Этот закон гласит, что начать работать им можно только через шесть месяцев после прибытия в страну.

Заместитель руководителя латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе поясняет, что данная норма была в свое время введена, дабы отсеять возможных мошенников. При этом в Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что соискатели убежища могут просить рабочую визу – в случае наличия конкретной вакансии Латвии. Но делать это можно лишь с тем условием, что на вакансию не претендуют местные кандидаты, и что зарплата соответствует хотя бы средней по стране и составляет не менее 1076 евро в месяц. Вообще же, в Сейме Латвии сейчас не думают о том, что нужно торопиться с изменением системы приема беженцев. Председатель парламентской комиссии по делам миграции Андрею Юдин считает: «Важно по возможности скорее рассматривать эти заявления, чтобы люди не ждали по полгода. Будет или не будет этого статуса, но важно, чтобы это (процесс рассмотрения просьб о предоставлении политического убежища – ВЗГЛЯД) происходило быстрее… И насколько я понимаю, Управление по делам гражданства и миграции делает все возможное, чтобы ускорить процесс».

В УДГМ говорят, что первые решения по возможному облегчению судьбы белорусских беженцев вряд ли будут раньше середины декабря, а потому людям остается только ждать. «Предложения о работе есть. Сейчас все упирается в то, как быстро удастся получить статус», – подытожил Юрий Капылов.

«По сути дела, сложилась ненормальная ситуация, когда одни латвийские правящие политики громко призывают наиболее «продвинутых» и высококвалифицированных белорусов переезжать работать и жить в Латвию, а другие делают все от них зависящее, чтобы приостановить этот процесс, создавая им тяжелые условия жизни и не разрешая официально работать. В настоящее время проблему белорусских беженцев, как горячую картошку, друг другу перебрасывают УДГМ, министерство благосостояния и МВД. А что станет с ними во время чрезвычайной ситуации из-за пандемии Сovid-19, об этом вообще мало кто задумывается!», – отмечает публицист Александр Васильев.

В общем, похоже, сказки о «красивой европейской жизни» для жителей Белоруссии так сказками и останутся.

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