«Они тебе на том свете не понадобятся» – Личное мнение

15.11.2020, 18:45, Разное

Пару дней назад в Лужниках произошла интересная драка. Ну, как драка? Дракой это назвать нельзя.

Профессиональный боец из Ингушетии Адам Яндиев нанёс уроженцу города Плесецк Архангельской области (тоже спортсмену) Сергею Харитонову несколько ударов, после чего тот оказался в больнице.



Фото: Соцсети

Перелом орбитальной кости. Глаза не видно.

Придя в себя, Харитонов рассказал о причине своего избиения. Не делай добра, не получишь в глаз.

По словам Сергея, история началась три года назад. Как-то раз он встретил Яндиева после драки. Спортсмен был весь в бинтах, Сергей пожалел его, пригласил с женой в Таиланд, оплатил перелёт и отель товарищу.

Затем несколько раз давал ему в долг. Даже взял кредит, чтобы помочь деньгами Яндиеву.

Однако после Харитонов заметил, какую жизнь ведёт его друг — тусовки, малаховы и Паша Прилучный. Красивая, в общем, жизнь.



Фото: Соцсети

Харитонов надеялся, что Яндиев отдаст ему долг, сумма которого уже составляла 2 миллиона рублей. К тому времени Сергей уже знал, что он — не единственный лох.

Харитонов предупредил своих товарищей, чтобы не давали Яндиеву денег. Тот возмутился и вывел поговорить бывшего брата, которому клялся в дружбе.

https://t.me/lenamiro/7572

Видео: Телеграм

С ходу зарядил несколько ударов в лицо. В руке, как предполагает, Харитонов, у Яндиева мог быть кастет:

«Он меня оскорбил, сказал что-то вроде «они тебе на том свете не понадобятся». И он меня ударил и с правой, и с левой. Я почувствовал, что он меня чем-то рассек», — говорит Харитонов. По словам спортсмена, Яндиев всегда носит с собой кастет». РБК

Как сообщает РБК, в полиции Яндиев отказался давать показания. Однако, его не задержали, а выдали повестку явиться на допрос.

В общем, классика жанра. Подобное мы слышали на прошлой неделе из уст Ануш Мелкоян в родительском чатике. Единственное различие — профессиональный боец не погиб. Полиция квалифицирует дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

«Что за беспредел ?! Распустил руки – жди последствий !!! Определения тяжести содеянного дадут в суде !!! Серёга , мы с тобой !!!». Наталья Рагозина, двукратная чемпионка мира.

Ничо так, лёгкий вред. Кастет. Перелом. Сотрясение. Операция. Угрозы убийством.

Что думаете?