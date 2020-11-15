Мнение: Письмо: “Ему нужен наследник”

15.11.2020, 18:35, Разное

Здесь продолжение одной истории, про беременность вне брака.

jackson3103

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за разбор моего письма в прошлом году https://evo-lutio.livejournal.com/1022909.html

4,5 месяца назад у меня родилась дочь. Очень милая, улыбчивая девочка.

Сейчас ей всё интересно, у нее есть любимые игрушки, переворачивается на животик, любит бабушку и дедушку. Она просто чудо!

После того, как я сообщила о беременности отцу ребенка, мы больше не общались. Я не писала ему, не звонила и никаким другим способом не напоминала о себе. Я работала, продолжала ходить в бассейн, выполняла рекомендации врачей. До родов удалось немного подработать. Также удалось договориться с моим руководителем о том, что небольшую часть своих обязанностей я буду выполнять удаленно, что я сейчас и делаю.

(До родов почти ее бушевал ковид19 и даже был карантин. Непонятно, как и зачем она ходила в бассейн, ну да ладно)

Еще я получаю пособия на ребенка, и денег хватает на нас двоих. Живу с родителями, как и раньше, они мне очень сильно помогают. Они остаются посидеть с ребенком, если мне нужно съездить на работу или ко врачу. И дома в быту тоже очень помогают. Если бы не они, я бы не справилась. Они тяжело восприняли новость о моей беременности, но сейчас очень любят К., и первое, что они делают утром, когда просыпаются, это заходят к нам в комнату, поздороваться и потискаться с внучкой.

Есть проблемы со здоровьем и у дочери, и у меня после родов. С дочерью лежали в больнице. Лечу дочь, она на постоянном контроле врачей. Сама лечусь по мере возможности.

(Не очень ясно, рада ли она, что родила. Вроде дочка чудо, но слышится и заунывное, про нездоровье и про тяжесть восприятия родителями, про то, что никак не справилась бы… Такое ощущение, что она боится просто радоваться рождению, хочется и пожаловаться на рождение это тоже, вдруг перепадет какая-то помощь от Мирозданья. А если просто радоваться ребенку, вдруг там наверху решат, что ей и так хватит?)

Через несколько дней после родов я поделилась счастливой новостью в соц.сетях. Отец ребенка, видимо, следил за моей страницей, его нет в моих друзьях. Он увидел новость и написал мне. Сказал, что поздравляет и готов оказать единовременную финансовую поддержку. Я не знала, что отвечать и как отвечать. В это время я ещё была в роддоме, потом была выписка, много хлопот. Ответила я через два дня. Сказала, что тоже его поздравляю, поблагодарила за его предложение помочь, но от денег отказалась. Я сказала, что у нас есть всё, что нужно, что всё хорошо. Он спросил, как я назвала дочь. Я ответила. Он сказал, что обе его дочери на А и может быть и эту назвать на А. И что с сыновьями ему не везёт, а вот дочери талантливые, и всё будет хорошо. Я не знала, что у него есть ещё дочь. Он говорил только об одной, о сыне он тоже сразу не сказал, и о том, что сын болен сказал только, когда отговаривал меня от рождения ребенка и запугивал, что мой ребенок тоже будет больным. В общем, он многодетный папа.

(Ну вот здесь уже видны ее щипцы. Не бегала за ним с клещами, уже хорошо, но здесь не удержалась. Поздравила его. С чем? Он ведь не хотел ребенка. Можно было не кидаться так тепло общаться, отвечать короче. Так, как если бы вам не хотелось бы делиться ребенком. Именно это были бы анти-щипцы. Мужик многодетный, у него есть нездоровый сын, женщина эта тоже не очень здоровая. Понятно, что он был в ужасе от ее беременности. А она хочет сделать вид, что он все-таки в тайне рад и все-таки тянется к ней и ребенку и надо поэтому тоже его потянуть, чтобы подбодрить Стесняшу. Получаются щипцы)

Я ответила, хорошо будет, если К. будет умной, как он. Ещё сказал, что ему нужен наследник, и он будет стараться в этом направлении. Я ничего не ответила на это.

(Ничего не ответила на обидное, но охотно отвечала, когда был шанс уцепиться за него – это и есть щипцы. Почему нужны были анти-щипцы, понятно? Снять с него груз обвинений полностью. Совсем. Только без щипцов может появиться спонтанное влечение, живой интерес к ребенку, желание ребенка видеть. А пока у него только чувство долга и понимание, что эта женщина все-таки очень хотела бы на него опереться, хотя ведь он ее умолял сделать аборт)

Снова он написал через 2 месяца. Состоялся такой диалог:

– привет, О. Как дела?

– привет. Всё хорошо

– помощь?

– да в общем-то всё есть. Справляюсь, спасибо. Если хочешь, можешь игрушку какую-нибудь подарить.

– ну нет, так я привяжусь. Готов финансово помочь.

(Здесь опять видно? Скромняяяшечка такая будто бы, но лапки цепкие. Хочет его видеть, хочет свести его с дочкой под предлогом “принеси девочке игрушку”. Мужик сразу это понял и обозначил, что не хочет привязываться и играть роль воскресного папы, готов дать некую сумму денег для очистки совести и все)

– Р., ты ничего не должен, не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным. Всё в порядке. Правда)

– хорошо. Что у тебя нового?

– у меня сейчас каждый день что-то новое)

– заезжай как-нибудь в гости. Когда подрастете.

– спасибо за приглашение.

– ты конечно очень смелая, О. Взять вот так и решиться, понимая, что будешь одна. Уважаю!

(От денег она все-таки отказывается. Это правильно. Если захочет, сам даст, не будет спрашивать, надо ли и сколько. И поэтому он приглашает ее в гости, выражает формальное пока желание общаться в будущем, потому что большой удавки на его шее нет. И некое даже уважение к ней появляется и он его озвучивает. Но все равно у нее щипцы. Как было бы красиво без щипцов, автор даже не представляет себе. Чтобы было без щипцов, надо переводить фокус на то, что вы рады ребенку и все, не хвататься за любую возможность общения)

– да ладно. Обычная жизненная ситуация. И я очень люблю этого ребенка.

– тебе надо искать какую-то опору, тяжело одной быть. Держись!

(“Обычная жизненная ситуация” это не очень, потому что уныло, без радости. Хоть про любовь к ребенку сказала, плохо только, что “этим ребенком” ее назвала)

На это я не знала, что можно ответить и промолчала. Мне странно было прочитать это от отца ребенка.

(Здесь понятно про ее локус и корону? Она считает, что он не может не испытывать чувств к ее дочери. Она уверена, что он не может не хотеть быть отцом. Поэтому ей странно и поэтому у нее такие щипцы. Будь он бездетным до этого, еще можно было бы рассчитывать на что-то такое и то не факт. А тут мужик искренне не хотел такой обузы. Надо хорошо это осознавать, иначе под короной матери Сокровища вы не видите ситуацию)

Спустя месяц он написал ещё раз. Снова спросил, как дела. Я ответила, что всё хорошо, он снова помощь предложил, я снова отказалась, сказав, что всё в порядке, нам всего хватает. Он спросил, работаю ли я, я ответила, что немного работаю.

Вот и всё наше общение. Я не держу на него зла, и обиды тоже больше нет. Я счастлива, что у меня теперь есть самый близкий мой человек. Было бы здорово, если бы отец общался с ребенком, я бы хотела, чтобы дочь знала его, ведь это очень важно – знать своих родителей и свои корни. Но он не хочет, и с этим ничего не поделать.

(Началась заунывная песня нищенки. Хотеееелось бы щипцы, чтобы заставить его как-то. И все это прикрываясь доченькой, все это ради нее. Надо было выходить замуж раньше и рожать в браке. Или уж предохраняться тогда. Или даже сделать аборт, как он умолял, если так тяжело быть матерью-одиночкой. Остаться бездетной дурой. А если “счастлива, что” то и не ныть и не щипцевать его. Он периодически пишет и видит ее настрой – как-нибудь затащить его щипцами к исполнению отцовского долга. Он и потом еще помощь будет предлагать. Можно сказать ему “да, нужна помощь” и это будет первое и последнее, что он даст. А еще можно подать на алименты, и это будет какая-то очень небольшая регулярная сумма, вырванная судом из него. Зато он увидит, что про свою независимость она все наврала)

И не смотря ни на что, он всё равно продолжает мне нравится. Я не люблю его и не влюблена, как год назад. И то, как он поступил и сейчас ведёт себя, неприятно мне. Но если бы он вдруг захотел быть вместе, я была бы рада.

(Осуждает его очень, негодует, каков подонок, но все-таки он ей подходит и она примеряет на свою корону фату. Автор, не будет из вас толку. Так вы и не осознали, что он не хотел ребенка, что он НЕ хотел, а хотели вы. И вы не дадите ему шанса полюбить эту девочку, так и будете пощипывать и укорять и тянуть с него чего-то, а в какой-то момент начнете требовать и ненавидеть, устав ждать)

Сейчас и в будущем я не собираюсь у него ничего просить или подавать на алименты. У меня денег немного, но хватает. Это может быть только в том случае, если случится что-то плохое (тяжёлая болезнь, потеря работы). Но надеюсь, этого не будет. К тому же у меня есть небольшая подушка безопасности – немного накопленных до беременности денег.

Я не знаю, как мне отвечать, если он снова напишет. Уважаемая Эволюция, подскажите, пожалуйста, как мне себя вести. Есть ли у меня вообще шанс на нормальные отношения?

(Она думает, что надо бы уже ему потолще намекнуть, что он должен не откупаться деньгами, а начать выполнять свои обязанности, начать, начать, хватит уже, погулял на свободе, сокол, пора и в клетку)

Спасибо за возможность написать.