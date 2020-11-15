Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности

15.11.2020, 18:23, Разное

Как сообщают СМИ, в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Они принимали участие в акции протеста днем 15 ноября. Воскресная демонстрация была организована, чтобы почтить память погибшего на этой неделе минчанина Романа Бондаренко.

Силовики “скручивали” протестующих возле станции метро “Пушкинская”. Против людей применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На местах также присутствует спецтехника. Полицейские не дают оппозиционерам подойти ближе к народному мемориалу погибшему в августе во время протестов минчанину Александру Тарайковскому.

Народ планировал устроить демонстрацию возле гостиницы “Орбита”, поэтому именно там произошла большая часть задержаний. Силовики силой уводили протестующих в микроавтобусы. Сообщается, что был задержан российский журналист, который освещал происходящее, но после проверки документов его отпустили.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались сразу после выборов президента 9 августа и не прекращаются по сей день. Люди не согласны с победой Александра Лукашенко. Многие уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а первое место на самом деле заняла Светлана Тихановская.