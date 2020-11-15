 

Кандидат в президенты Молдовы Санду рассказала, какой план был у Козака по Приднестровью

15.11.2020, 17:55, Новости дня

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост президента, в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, какой план по Приднестровью был у Дмитрия Козака, который сейчас является заместителем главы администрации президента РФ.

Документ известен как “меморандум Козака”, он был подготовлен в 2003 году.

“Мы узнали об этом меморандуме после того уже, как он не состоялся. Потому что процесс не был открытым. Знали только несколько человек. Из того, что мы видим – потому что сегодня документ доступен онлайн, его можно прочитать, – тогдашний президент [Молдовы] господин [Владимир] Воронин сказал “нет” этому меморандуму в последний момент. Но всем понятно, что тот меморандум дал бы особую власть, если можно так сказать, Приднестровью и по отношению ко внешней политике, и по отношению ко внутренней политике Молдовы”, – сказала Санду.

По ее словам, для Молдовы “это было неприемлемо”.

“То есть даже президент Воронин, которого все тогда видели как пророссийского, понял, что он не может подписывать такое соглашение. Но мы уже узнали и увидели все это после того, как все состоялось. То есть не состоялось. Мы узнали потом”, – отметила экс-премьер Молдовы.

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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