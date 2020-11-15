 

Степанов заявил, что намерен лечиться от COVID-19 как “обычный пациент”

15.11.2020, 17:55, Новости дня

Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 15 ноября в Facebook, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

“Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу вместе с командой Министерства здравоохранения искать пути решения проблемных вопросов”, – написал он.

Министр поблагодарил украинцев за поддержку и отметил, что их слова для него – “лучшие лекарства”.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/2795324967405625/

Об инфицировании коронавирусом Степанов сообщил 14 ноября. Работать он пообещал дистанционно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в стране зарегистрировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 681 – за последние сутки. Скончалось 9603 пациента с COVID-19, выздоровело 241 444 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Джемилев заявил, что Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в Крыму

05.08 / Разъяснен порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

05.07 / Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

14.08 / Отток валюты из Украины уменьшился, это снизило давление на валютный рынок

31.07 / Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

12.09 / Общество: Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом

07.10 / Состоялась презентация оперативной памяти DDR5

23.09 / Макрон потребовал от России немедленных объяснений в связи с отравлением Навального

21.07 / Украина задолжала производителям “зеленой” энергетики около $1 млрд – Лещенко

30.09 / Кроссовер BMW X2 замечен без камуфляжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска