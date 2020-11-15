Степанов заявил, что намерен лечиться от COVID-19 как “обычный пациент”

15.11.2020, 17:55, Новости дня

Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 15 ноября в Facebook, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

“Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу вместе с командой Министерства здравоохранения искать пути решения проблемных вопросов”, – написал он.

Министр поблагодарил украинцев за поддержку и отметил, что их слова для него – “лучшие лекарства”.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/2795324967405625/

Об инфицировании коронавирусом Степанов сообщил 14 ноября. Работать он пообещал дистанционно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в стране зарегистрировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 681 – за последние сутки. Скончалось 9603 пациента с COVID-19, выздоровело 241 444 человека.