Книжные магазины и рестораны Франции из-за коронавируса теряют доходы – Euronews

15.11.2020, 17:55, Новости дня

Бары и кафе Франции получили в октябре новый приказ закрыться, второй раз в этом году. Активность ресторанного бизнеса во Франции упала на 95%, сообщил канал Euronews 15 ноября со ссылкой на представителей отрасли.

Многие, кому удалось пережить весенний карантин, констатируют, что повторный удар не перенесут. На складах скапливаются цистерны напитков и ящики продуктов. Их владельцы вынуждены сократить работников, иногда до 10%. Единственные их клиенты – заведения, работающие на вынос или в режиме доставки.

Под жесткие карантинные ограничения попали продавцы книг. Они не понимают, почему их товар считается опасным. Толпы клиентов в таких магазинах нет, а прибыль их невелика.

Один из продавцов книг Маким Обен пояснил Euronews, что ноябрь – второй по прибыльности месяц и для его книжного магазина запрет работать станет катастрофой.

Крупнейшие литераторы Франции не в первый раз требуют снять запрет с книжных магазинов. В четверг, 12 ноября, они устроили акцию протеста на прогулочном кораблике на Сене. По их словам, предложение правительства переориентироваться на деятельность в онлайн не помогло. Во время весеннего карантина обороты книготорговцев упали до 90%, сообщил канал.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 15 ноября в мире COVID-19 выявили у более 54 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. Умерли от этой болезни 1,3 млн, а выздоровели 34,8 млн пациентов.

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция обогнала Россию и занимает теперь четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии. В стране коронавирусом заразились уже более 1,9 млн человек. Выздоровели от COVID-19 почти 140 тыс, а умерли более 42 тыс больных.

Во Франции 2 ноября регистрирован рекорд по суточному приросту инфицированных – 52 518 случаев.