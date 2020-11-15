 

В Совфеде прокомментировали обвинения Польши в адрес России

15.11.2020, 17:53, Разное

В Совете Федерации прокомментировали недружественные высказывания политиков Польши относительно России. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, обвинения не новы и напоминают очередные стенания.
Накануне польские власти заявили о якобы имеющихся попытках РФ выставить Польшу проблемной зоной в глазах Евросоюза. Такая точка зрения прозвучала из уст сотрудника спецслужб страны Станислава Жарина. Он назвал Москву наибольшей угрозой для поляков, обвинив в “провокациях, хакерских атаках, дипломатических выпадах и разведывательной деятельности”.

Константин Косачев охарактеризовал слова польских политиков, как пример цинизма и очередной выдумки, не имеющей ничего общего с реальностью. РФ никогда не пыталась испортить репутацию Варшавы, потому все объявления в ее адрес надуманы. При этом звучат они уже не впервые, отметил представитель российского Совфеда. Косачев называет такие высказывания со стороны Польши перекладыванием проблем с “больной головы на здоровую”. Политик акцентировал внимание на том факте, что именно Варшава является одной из наиболее русофобских столиц Европы.

Польские политики разного уровня регулярно публикуют различные речи с обвинениями в адрес России. В их числе есть и официальные заявления, которые цинично дискредитируют Москву и дискриминируют репутацию РФ в мире. Суть данной политики состоит в попытке изображать в лице Варшавы некий авангард противостояния “демократической Европы” и якобы восточного авторитаризма. Саму Польшу они пытаются показать, как своеобразное “прифронтовое” государство. Однако все данные попытки, убежден Константин Косачев, неубедительны и не новы.



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