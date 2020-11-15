Как в книгах Азимова – Великобритания подумывает разместить в космосе солнечную электростанцию

15.11.2020, 17:50, Новости дня

Правительство Великобритании разрабатывает проект о создании в космосе солнечных электростанций, которые смогут передавать на Землю энергию с помощью концентрированного луча, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, одним из главных преимуществ проекта является то, что энергию можно будет передавать практически в любую точку земного шара — однако для этого нужно решить проблему вывода на орбиту огромных солнечных панелей по приемлемой цене.



Reuters

Космические солнечные электростанции, которые будут передавать «экологически чистое электричество» на Землю, вскоре могут стать реальностью благодаря правительственному проекту Великобритании, пишет Daily Mail.

За пределами Земли нет ни облаков, ни смены дня и ночи, которые могли бы помешать солнечным лучам, благодаря чему солнечная электростанция в космосе может стать надёжным и экологичным источником энергии.

Замысел выглядит следующим образом: станции будут принимать энергию от Солнца, которая никогда не доходит до Земли, а затем с помощью лазерных лучей безопасно перенаправлять энергию на планету. Впервые подобный проект описал ещё писатель-фантаст Айзек Азимов в своём рассказе под названием «Логика» в 1941 году.

Команда, которая занимается соответствующими исследованиями, собирается изучить три концепции солнечных станций из США, Великобритании и Китая. Кроме того, Лондон рассмотрит вопрос о том, может ли подобная технология стать устойчивым источником энергии в будущем.

Одним из преимуществ подобной задумки является то, что электричество, вырабатываемое в космосе, можно будет передать практически в любую точку земного шара. Тем не менее, одна из самых больших проблем — это вывод на орбиту массива солнечных панелей, размера которых будет достаточно для того, чтобы подобный проект оказался жизнеспособным.

Типичная система подобного назначения включает в себя массивный километровый спутник на геостационарной орбите Земли. Он обладает очень лёгкими солнечными панелями и системой зеркал для концентрации солнечного света. Предполагается, что он будет генерировать около 3,4 ГВт электроэнергии.

Затем он будет преобразовывать энергию в высокочастотные радиоволны с КПД 85%, после чего с Земли на спутник будет направляться пробный луч, чтобы энергию можно было передать в заданную точку.

По словам министра науки Аманды Соллоуэй, подобная система сможет обеспечить энергией даже такие регионы, как Северная Европа и Канада, где порой наблюдается дефицит солнечного света.

«Космические солнечные станции могут казаться научной фантастикой, однако для Великобритании они могут стать совершенно новым источником энергии, что поможет нам сократить объём наших выбросов», — подытожила она.