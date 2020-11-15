В зоне риска — в США нашли связь между риском заражения коронавирусом и вейпингом

15.11.2020, 17:50, Новости дня

Исследователи медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что у молодёжи, которая занимается вейпингом, в 5-7 раз больший шанс подхватить коронавирус, чем у некурящих людей, а симптомы инфекции проявляются у них в более тяжёлой форме, пишет The National Interest. По словам учёных, молодым вейперам следует отказаться от мысли, что от COVID-19 их защищает возраст — поскольку в их ситуации это не так.



Reuters

В своём сентябрьском исследовании Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центры по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что 3,6 миллионов молодых американцев являются заядлыми курильщиками электронных сигарет, пишет The National Interest.

Как будто бы этого было недостаточно, исследование медицинской школы Стэнфордского университета говорит о том, что эти молодые люди куда более подвержены риску заражения коронавирусом притом, что в случае если они его подхватят, болезнь у них будет протекать в более тяжёлой форме.

В рамках исследования учёные использовали данные о населении США, собранные в ходе пандемии, притом, что в опросе приняли участие более 4,3 тыс. лиц в возрасте от 13 до 24 лет. Примерно половина респондентов сообщили, что курят.

В итоге они нашли свидетельства того, что люди, которые занимаются вейпингом, в пять-семь раз чаще подхватывают вирус по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты. Более того, у этих людей в 5 раз больше шансов пострадать от симптомов COVID-19.

«Подросткам и молодёжи следует знать, что если они пользуются электронными сигаретами, то они, вероятно, подвергнутся немедленному риску заражения вирусом, поскольку они повреждают свои лёгкие», — сказала по этому поводу один из авторов исследования профессор педиатрии Стэндфордского университета доктор Бонни Халперн-Фелшер.

По словам учёных, повышение риска заражения коронавирусом у вейперов обуславливается несколькими факторами. В частности, электронные сигареты оказывают пагубное воздействие на лёгкие и изменяют иммунную систему, что увеличивает шансы возникновения инфекции при каждом контакте с вирусом. Кроме того, аэрозольные частицы электронных сигарет могут нести в себе COVID-19, который затем может заразить другого человека поблизости.

Ведущий автор исследования доктор Шивани Матхур Гайха полагает, что современной молодёжи следует поменять своё отношение к вирусу.

«Молодые люди могут думать, что от заражения вирусом их защищает их возраст или что COVID-19 у них пройдёт бессимптомно, однако данные говорят о том, когда речь заходит о вейперах, ситуация совсем иная», — отметила она.

«Это исследование довольно ясно говорит нам, что молодёжь, которая пользуется вейпами или курит и электронные сигареты, и обычные, находится в зоне повышенного риска, и риск этот вовсе не маленький», — подытожила доктор.