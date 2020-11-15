Не рады объединению Запада – Newsweek объяснил, почему Китай и РФ не горят желанием поздравлять Байдена

15.11.2020, 17:50, Новости дня

Ни Китай, ни РФ не стали спешить поздравлять Джо Байдена с победой на выборах в США — и это совсем неудивительно, поскольку Москву и Пекин беспокоят геополитические последствия его избрания, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, при Байдене Запад сумеет стать более монолитным и дать отпор российским и китайским амбициям, сделав борьбу более равной, что Москву и Пекин явно не обрадует.



Reuters

Совсем неудивительно, что Китай поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах далеко не сразу — как и то, что Москва вообще пока этого делать не стала. Хотя и Москва, и Пекин отказались объяснить подобное поведение, оно, скорее всего, отражает их желание принимать желаемое за действительное, которое основывается на серьёзных опасениях в геополитической сфере, пишет Newsweek.

Стоит отдать должное администрации Дональда Трампа: она переориентировала стратегию США в сторону великодержавного соперничества. Однако и в Москве, и в Пекине знают, что администрация Байдена с большой долей вероятности будет стремиться к единению с союзниками, а не к их унижению. Именно поэтому ход борьбы с Россией и Китаем, которые пытаются подорвать либеральный международный порядок, может кардинально измениться — учитывая, что Вашингтон в этом противостоянии будет не одинок.

Стратегия национальной безопасности администрации Трампа, подписанная в 2017 году, ознаменовала собой заметный поворот в политике США притом, что она также отражала консенсус мнений в обеих партиях. Акцент на борьбе с терроризмом уступил место противодействию усилиям Москвы и Пекина по подрыву международного порядка и единства Запада.

Однако стратегия администрации Трампа была плоха, прежде всего, своей реализацией.

У администрации Трампа сложились, мягко говоря, двусмысленные и непоследовательные отношения с Москвой. В начале срока Дональда Трампа стало понятно, что хотя по отношению к РФ правительство США придерживается, по большому счёту, связного политического курса в духе конкуренции, Белый дом зачастую всё делает наоборот.

Аналогичного подхода администрация придерживалась и по отношению к своим европейским союзникам, то называя НАТО «бесценным преимуществом», то угрожая выйти из этого альянса.

Что же касается Китая, то при Трампе Вашингтон пытался дать отпор Пекину куда более активно, чем любая другая предыдущая администрация, в том числе и вводя пошлины — что, однако, не мешало американскому лидеру изредка хвалить Си Цзиньпина.

Тем временем, вместо того, чтобы заниматься улучшением отношений с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе ради защиты общих интересов, администрация Трампа ввела против них торговые пошлины, пригрозив вывести американские войска из Южной Кореи, если Сеул не раскошелится на оборону.

Если предположить, что администрация Байдена, как и её предшественница, сосредоточит всё своё внимание на великодержавном соперничестве, то весьма вероятно, что новый президент будет стремиться к более многостороннему подходу к противостоянию Пекину и Москве. Подобная стратегия особенно нужна в сфере эконономики, где администрация Байдена сможет попытаться быстро решить все транстихоокеанские или трансатлантические торговые споры.

Укрепление экономик либеральных демократий, выдвижение общих жёстких требований к китайским инвестициям в западные страны, а также сотрудничество с целью снизить зависимость от российских ресурсов — вот какие шаги следует предпринять в 2021 году. Учитывая всю глубину рецессии, вызванной пандемией, экономическое восстановление должно быть главной задачей союзников, и многосторонний подход поспособствует достижению этой цели.

За пределами экономической сферы Пекину и Москве также следует готовиться к тому, что Вашингтон будет придерживаться более многостороннего подхода, особенно в области безопасности. Прежде всего, это касается гарантий защиты Европы в рамках НАТО, а также немедленного отказа США от недальновидного плана по сокращению американского контингента в Германии вкупе с решительным отпором России, ведущей против Запада гибридную войну.

«В области обороны, безопасности и экономической политики США, придерживаясь более многостороннего подхода, прибегнут к своему конкурентному преимуществу — своим союзникам и партнёрам. РФ и Китай не могут похвастаться чем-то даже отдалённо похожим на этот козырь, поэтому неудивительно, что каждый из них стремился подлить масла в огонь раздора, подорвать единство Запада и вбить клин между его членами. Более многосторонний подход к великодержавному соперничеству, скорее всего, уравняет шансы — чему ни Россия, ни Китай рады не будут», — подытоживает Newsweek.