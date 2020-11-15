Парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин появились в Москве

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15.11.2020, 17:48, Новости дня

В Москве появились новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Парковаться обычным автомобилям здесь запрещено, а за нарушение полагается штраф.

«Новые парковочные места обозначают знаком «Парковка» с дополнительной информационной табличкой. На таких местах запрещена парковка автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания», – сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

При этом водителей призывают быть внимательными на парковке. «Убедитесь, что не заняли место для электромобиля или подзаряжаемого гибрида. За это нарушение – штраф в размере 2 тыс. 500 рублей», – уточняется в сообщении.

Напомним, мэрия Москвы намерена внести в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, а также увеличить субсидии из бюджета на покупку электромобилей для каршеринга и такси. Ранее в Минтрансе спрогнозировали переход РФ на электромобили в ближайшее десятилетие. 



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