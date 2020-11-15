 

Приставки Xbox Series X продавались с рекордной скоростью

15.11.2020, 17:45, Новости дня

Представители компании Microsoft сообщили о том, что темпы продаж новых игровых приставок Xbox Series X побили все мировые рекорды. По информации производителя, консоли прекрасно продавались в течение нескольких дней по всему миру. Скорость реализации впечатляющая, уточняют они.

Xbox Series X поступили в продажу 10 ноября. Но уже через несколько дней стало понятно, что запасы товара на складах нужно срочно пополнять, так как дефицит уже ощущался в некоторых регионах.

Производитель пока не уточняет, о каком именно количестве приставок идет речь. Но по словам менеджеров компании, поначалу считалось, что товара будет достаточно. Ажиотажный спрос, конечно, планировался, но не настолько высокий, уточняют эксперты.



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