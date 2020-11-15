 

В Китае хотят выпустить квантовый телефон

15.11.2020, 17:45, Новости дня

Китайский оператор связи China Telecom объявил о создании квантового телефона, выход на рынок которого планируется в недалеком будущем. В разработке также приняла участие компания Guodun Quantum.

Как сообщают представители обеих фирм, аппараты, созданные по новой технологии, будут ориентированы прежде всего на массового потребителя. Вероятно, их представят в ближайшие месяцы, намекают разработчики.

Со своей стороны, эксперты предполагают, что в первых моделях пользователи не найдут особых преимуществ перед привычными смартфонами. Важно другое. Если Китай быстро освоит квантовую связь и станет лидером в данной сфере еще до того, как в мире распространится технология 5G, это может полностью изменить расклад сил на глобальном телекоммуникационном рынке.



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